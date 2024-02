Nadine Fähndrich verspürte in dieser Saison bei Distanzwettkämpfen vermehrt Beschwerden Keystone

Die Schweizer Langlauf-Teamleaderin Nadine Fähndrich muss die Weltcup-Saison wegen eines Eingriffs zur Behandlung gutartiger Herzrhythmusstörungen unterbrechen.

Die 28-jährige Luzernerin startete am letzten Samstag in Minneapolis (USA) noch zum Sprint, in welchem sie im Halbfinal ausschied und sich als Neunte klassierte. Auf das Rennen über 10 km tags darauf verzichtete Fähndrich, die zuvor in der Saison bei Distanzwettkämpfen vermehrt Beschwerden verspürt hatte.

Nachdem sie das Massenstartrennen Anfang Februar im kanadischen Canmore hatte aufgeben müssen, unterzog sie sich weiteren Abklärungen bezüglich ihres Gesundheitszustandes. Diese ergaben Herzrhythmusstörungen, die zwar gutartig sind, jedoch die sportliche Leistung limitieren.

Nadine Fähndrich entschied sich nach Absprache mit dem Ärzte- und Betreuer-Staff von Swiss-Ski, sich in den nächsten Tagen dem notwendigen Eingriff zu unterziehen. Die Innerschweizerin plant mit ihrem Comeback bei den letzten Weltcup-Rennen der Saison.

Am 12. März findet im norwegischen Drammen ein Sprint im klassischen Stil statt. Das Weltcup-Finale wird im schwedischen Falun, dem WM-Ort 2027, vom 15. bis 17. März stattfinden.

sda