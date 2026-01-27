«Die Ski haben den Springer vergessen» Kuriose Szene bei der Skiflug-WM in Oberstdorf: Der Einzel-Weltmeister Domen Prevc verliert seine Ski, darf nicht starten und bringt Slowenien um eine sicher geglaubte Medaille. Da staunt auch der Kommentator. 25.01.2026

Domen Prevc sorgt für die kurioseste Szene bei der Skiflug-WM. Seine Ski machen sich selbstständig. Den Umgang damit will der slowenische Verband geklärt haben.

Der slowenische Skiverband (SAS) wird am Dienstag beim Internationalen Skiverband (Fis) eine offizielle Beschwerde wegen der Vorkommnisse um Vierschanzentournee-Sieger Domen Prevc beim Teamwettbewerb der Skiflug-WM einlegen. Es gehe nicht darum, «aussergewöhnliche Massnahmen» oder eine öffentliche Debatte anzustossen. Es gehe vielmehr um eine Klarstellung vonseiten der Fis, um ähnliche Situationen in Zukunft zu vermeiden, hiess es in einer Stellungnahme des SAS.

Skiflugweltmeister Prevc hatte am Sonntag seine Ski auf der Schanze verloren und konnte im ersten Durchgang nicht fliegen. Während der norwegische Vize-Weltmeister Marius Lindvik auf sein Startzeichen wartete, flogen die Ski von Prevc an ihm vorbei. Die Ski rutschten zunächst die Heini-Klopfer-Skiflugschanze hinunter, mindestens einer flog auch bis in den Auslauf.

Faire, sichere und gleiche Bedingungen gefordert

Prevc hatte bei der Vorstartmaterialkontrolle die Ski an ein Zelt gelehnt, von dort hätten sie sich selbstständig gemacht, sagte Andreas Bauer, Materialchef der Fis. Laut den Slowenen habe einer der Vorspringer einen freiwilligen Helfer gesehen, der sich mit einem Regenschirm umdrehte und die Ski berührte, die dann auf die Schanze rutschten.

Wer auch immer die Schuld trägt, fest steht: Der «Ski-Flug hätte böse enden können. «Ich will mir gar nicht ausmalen, was geschehen wäre, wenn jemanden getroffen worden wäre», sagte FIS-Renndirektor Sandro Pertile. Glücklicherweise trafen die Ski weder bei ihrer Rutschpartie auf der Schanze noch beim Flug in Richtung Tal einen Helfer oder Fotografen.

Hier ist der Ski, den Domen Prevc auf mysteriöse Weise verloren hat. imago

Die Fis blieb bei ihrem Eindruck: Es sei Eigenverschulden des Athleten gewesen. Im zweiten Durchgang durfte Prevc wieder starten, weil er keinen Regelverstoss begangen habe. Slowenien ging beim Sieg Japans als Sechster leer aus.

Für den slowenischen Verband hat die Entscheidung «ernste Bedenken» über die gleichen Bedingungen sowie die Transparenz in einem Schlüsselmoment des Wettbewerbs hervorgerufen. «Faire, sichere und gleiche Bedingungen» sicherzustellen, sei die Basis für das Vertrauen in den Skisprungsport und in funktionierende Sportinstitutionen, hiess es.

Das könnte dich auch interessieren