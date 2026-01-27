  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Olympia 2026
  6. Ski
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Motorsport
  10. Weitere
  11. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Slowenen legen Beschwerde ein Wer ist schuld am gefährlichen «Geister-Ski» von Domen Prevc?

dpa

27.1.2026 - 07:06

«Die Ski haben den Springer vergessen»

«Die Ski haben den Springer vergessen»

Kuriose Szene bei der Skiflug-WM in Oberstdorf: Der Einzel-Weltmeister Domen Prevc verliert seine Ski, darf nicht starten und bringt Slowenien um eine sicher geglaubte Medaille. Da staunt auch der Kommentator.

25.01.2026

Domen Prevc sorgt für die kurioseste Szene bei der Skiflug-WM. Seine Ski machen sich selbstständig. Den Umgang damit will der slowenische Verband geklärt haben.

,

DPA, Jan Arnet

27.01.2026, 07:06

Der slowenische Skiverband (SAS) wird am Dienstag beim Internationalen Skiverband (Fis) eine offizielle Beschwerde wegen der Vorkommnisse um Vierschanzentournee-Sieger Domen Prevc beim Teamwettbewerb der Skiflug-WM einlegen. Es gehe nicht darum, «aussergewöhnliche Massnahmen» oder eine öffentliche Debatte anzustossen. Es gehe vielmehr um eine Klarstellung vonseiten der Fis, um ähnliche Situationen in Zukunft zu vermeiden, hiess es in einer Stellungnahme des SAS.

«Wirklich noch nie gesehen». Superstar erhält nach irrer Szene an der Skiflug-WM Sprungverbot

«Wirklich noch nie gesehen»Superstar erhält nach irrer Szene an der Skiflug-WM Sprungverbot

Skiflugweltmeister Prevc hatte am Sonntag seine Ski auf der Schanze verloren und konnte im ersten Durchgang nicht fliegen. Während der norwegische Vize-Weltmeister Marius Lindvik auf sein Startzeichen wartete, flogen die Ski von Prevc an ihm vorbei. Die Ski rutschten zunächst die Heini-Klopfer-Skiflugschanze hinunter, mindestens einer flog auch bis in den Auslauf.

Faire, sichere und gleiche Bedingungen gefordert

Prevc hatte bei der Vorstartmaterialkontrolle die Ski an ein Zelt gelehnt, von dort hätten sie sich selbstständig gemacht, sagte Andreas Bauer, Materialchef der Fis. Laut den Slowenen habe einer der Vorspringer einen freiwilligen Helfer gesehen, der sich mit einem Regenschirm umdrehte und die Ski berührte, die dann auf die Schanze rutschten.

Wer auch immer die Schuld trägt, fest steht: Der «Ski-Flug hätte böse enden können. «Ich will mir gar nicht ausmalen, was geschehen wäre, wenn jemanden getroffen worden wäre», sagte FIS-Renndirektor Sandro Pertile. Glücklicherweise trafen die Ski weder bei ihrer Rutschpartie auf der Schanze noch beim Flug in Richtung Tal einen Helfer oder Fotografen.

Hier ist der Ski, den Domen Prevc auf mysteriöse Weise verloren hat.
Hier ist der Ski, den Domen Prevc auf mysteriöse Weise verloren hat.
imago

Die Fis blieb bei ihrem Eindruck: Es sei Eigenverschulden des Athleten gewesen. Im zweiten Durchgang durfte Prevc wieder starten, weil er keinen Regelverstoss begangen habe. Slowenien ging beim Sieg Japans als Sechster leer aus. 

Für den slowenischen Verband hat die Entscheidung «ernste Bedenken» über die gleichen Bedingungen sowie die Transparenz in einem Schlüsselmoment des Wettbewerbs hervorgerufen. «Faire, sichere und gleiche Bedingungen» sicherzustellen, sei die Basis für das Vertrauen in den Skisprungsport und in funktionierende Sportinstitutionen, hiess es.

Das könnte dich auch interessieren

Dzemaili: «Trainer-Beruf reizt mich»

Dzemaili: «Trainer-Beruf reizt mich»

Dennoch sei es nicht sicher, ob er tatsächlich den Schritt als Trainer wagt: «Ich habe es bei vielen Ex -Mitspielern gesehen, dass man im Business zu schnell verbrennt – meistens diejenigen mit den grosse Namen.»

23.01.2026

Meistgelesen

Julia Steiner kauft für 175 Franken ein – und scheitert am Gipfeli
Er ist Trumps Mann fürs Grobe – nun muss er offenbar gehen
Ariel aus Basel beleidigt und provoziert in Dauerschleife
Akustikschaum löste sich wenige Tage vor Inferno von der Decke
Trump deutet Umschwenken in Minneapolis an – und muss Shutdown fürchten

Videos aus dem Ressort

Ralph Stöckli über Olympia-Absage für Ammann: «Es ist Sport, das weiss auch Simon»

Ralph Stöckli über Olympia-Absage für Ammann: «Es ist Sport, das weiss auch Simon»

In der bisher grössten Winter-Olympia-Delegation der Schweiz sind 84 Frauen und 91 Männer vertreten. Ein prominenter Abwesender ist Simon Ammann, der Skispringer, der 2002 in Salt Lake City und 2010 in Vancouver je zwei Goldmedaillen gewann.

26.01.2026

Schiri-Experte Grossen: «Er hat den Ellbogen gefährlich als Werkzeug ausgefahren»

Schiri-Experte Grossen: «Er hat den Ellbogen gefährlich als Werkzeug ausgefahren»

25.01.2026

Zubi über FCB-Sportchef: «Stucki hat Magnin die Beine schon abgesägt»

Zubi über FCB-Sportchef: «Stucki hat Magnin die Beine schon abgesägt»

25.01.2026

Ralph Stöckli über Olympia-Absage für Ammann: «Es ist Sport, das weiss auch Simon»

Ralph Stöckli über Olympia-Absage für Ammann: «Es ist Sport, das weiss auch Simon»

Schiri-Experte Grossen: «Er hat den Ellbogen gefährlich als Werkzeug ausgefahren»

Schiri-Experte Grossen: «Er hat den Ellbogen gefährlich als Werkzeug ausgefahren»

Zubi über FCB-Sportchef: «Stucki hat Magnin die Beine schon abgesägt»

Zubi über FCB-Sportchef: «Stucki hat Magnin die Beine schon abgesägt»

Mehr Videos

Mehr aus dem Ressort

Reaktionen zu FCB-Trainer Lichtsteiner. «Mutig, extrem mutig – und das von beiden Seiten»

Reaktionen zu FCB-Trainer Lichtsteiner«Mutig, extrem mutig – und das von beiden Seiten»

Australian Open. Sabalenka und Zverev stehen im Halbfinal

Australian OpenSabalenka und Zverev stehen im Halbfinal

NHL. Moser gewinnt mit den Lightning, Fialas Partie verschoben

NHLMoser gewinnt mit den Lightning, Fialas Partie verschoben

Zukunft sieht rosig aus. Aellen und Sigrist – die Hoffnungsträger des Schweizer Handballs

Zukunft sieht rosig ausAellen und Sigrist – die Hoffnungsträger des Schweizer Handballs

Servette in der Verlängerung gebodigt. Ambri-Piotta gelingt der Coup in Genf

Servette in der Verlängerung gebodigtAmbri-Piotta gelingt der Coup in Genf

«Möchte Herausforderung annehmen». Magnin-Nachfolger gefunden: Stephan Lichtsteiner wird neuer Basel-Trainer

«Möchte Herausforderung annehmen»Magnin-Nachfolger gefunden: Stephan Lichtsteiner wird neuer Basel-Trainer