  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Olympia 2026
  6. Ski
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Motorsport
  10. Weitere
  11. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Sarrazin und Gimmler Französischer Kitzbühel-Sieger liebt deutsches Langlauf-Ass

dpa

22.1.2026 - 15:20

Cyprien Sarrazin feierte grosse Abfahrtssiege, Laura Gimmler ist in der Langlaufloipe erfolgreich. Jetzt sind sie öfter zusammen unterwegs. Wie der Franzose verrät, aus einem ganz besonderen Grund.

DPA

22.01.2026, 15:20

Deutschlands Langlauf-Ass Laura Gimmler wird bei den Olympischen Winterspielen einen ganz besonderen Fan an der Strecke haben – ihren Freund Cyprien Sarrazin. Der 31 Jahre alte Skirennfahrer hat die Liebe der beiden Wintersportler offiziell gemacht.

Er habe im Januar ziemlich viel auf Langlaufski gestanden. «Ich mache es nicht aus Trainingsgründen», sagte der Franzose der «Bild». Auf die Frage, ob er das tue, um so Zeit mit seiner Freundin zu verbringen, sagte er: «Ganz genau! Es macht mir richtig viel Spass.» Vor wenigen Tagen hatte Sarrazin bereits ein Langlauf-Bild des Paares auf Instagram gepostet. Gimmler (32) wollte die Beziehung auf Anfrage nicht weiter kommentieren.

Sarrazins Kampf um Leben und Tod

Sarrazin wird derweil die Spiele in Italien verpassen. Der Abfahrer war im Dezember 2024 in Bormio so schwer gestürzt, dass er fast gestorben wäre. Beim Abfahrtstraining war der Kitzbühel-Doppelsieger von Januar 2024 mit dem Kopf aufgeschlagen. Wegen einer Blutung am Gehirn wurde er notoperiert und lag tagelang im Koma. 

Sarrazin und Gimmler: Kitzbühel-Sieger liebt Langlauf-Ass - Gallery
Sarrazin und Gimmler: Kitzbühel-Sieger liebt Langlauf-Ass - Gallery. Abfahrer Cyprien Sarrazin hat seine Beziehung zu Laura Gimmler öffentlich gemacht. (Archivbild)

Abfahrer Cyprien Sarrazin hat seine Beziehung zu Laura Gimmler öffentlich gemacht. (Archivbild)

Bild: dpa

Sarrazin und Gimmler: Kitzbühel-Sieger liebt Langlauf-Ass - Gallery. Da war seine Welt noch in Ordnung: Cyprien Sarrazin. (Archivbild)

Da war seine Welt noch in Ordnung: Cyprien Sarrazin. (Archivbild)

Bild: dpa

Sarrazin und Gimmler: Kitzbühel-Sieger liebt Langlauf-Ass - Gallery
Sarrazin und Gimmler: Kitzbühel-Sieger liebt Langlauf-Ass - Gallery. Abfahrer Cyprien Sarrazin hat seine Beziehung zu Laura Gimmler öffentlich gemacht. (Archivbild)

Abfahrer Cyprien Sarrazin hat seine Beziehung zu Laura Gimmler öffentlich gemacht. (Archivbild)

Bild: dpa

Sarrazin und Gimmler: Kitzbühel-Sieger liebt Langlauf-Ass - Gallery. Da war seine Welt noch in Ordnung: Cyprien Sarrazin. (Archivbild)

Da war seine Welt noch in Ordnung: Cyprien Sarrazin. (Archivbild)

Bild: dpa

Eine grosse Narbe, die sich über den halben Kopf zieht, zeugt vom Unfall und der Operation. Es dauerte ein Jahr, bis er überhaupt wieder auf Skiern stehen konnte. Noch immer ist unklar, ob er auf die Rennpisten zurückkehrt.

Sarrazin hofft auf ein Comeback. Dabei könnte ihm nun auch seine Liebe zu Gimmler helfen. Sie will er im Februar bei den olympischen Rennen in Val di Fiemme anfeuern: «Ich werde dort sein. Aber als Fan beim Langlaufen.»

Sarrazin nach seinem Horror-Sturz: «Ich kämpfe noch mit Knieschmerzen»

Sarrazin nach seinem Horror-Sturz: «Ich kämpfe noch mit Knieschmerzen»

Cyprien Sarrazin spricht im Interview mit blue News über seinen Horror-Sturz in Bormio und darüber, wie es ihm heute geht.

22.10.2025

Meistgelesen

Elon Musk jetzt live auf der Bühne +++ Selenskyj: «Trump liebt nicht dieses Europa»
Grönländer trollen Trump +++ Kanadas Militär plant für den Fall einer US-Invasion
So reagierte das Publikum auf Trumps Rede in Davos

Mehr aus dem Ressort

Wintersport. Ammann springt auf den 23. Platz, Snowboardcrosser ohne Erfolg

WintersportAmmann springt auf den 23. Platz, Snowboardcrosser ohne Erfolg

Ski Freestyle. Kein weiteres Slopestyle-Podest für Ragettli und Gremaud in Laax

Ski FreestyleKein weiteres Slopestyle-Podest für Ragettli und Gremaud in Laax

Biathlon. Lea Meier als 18. beste Schweizerin

BiathlonLea Meier als 18. beste Schweizerin

Sport Videos 

Viele Platzverweise, viele Gegentore – YB gegen Lyon mehr als gefordert

Viele Platzverweise, viele Gegentore – YB gegen Lyon mehr als gefordert

Das neue Jahr startet für Gelb-Schwarz, wie das alte aufgehört hat. YB findet nicht aus der Abwärtsspirale. Gegen Lyon können die Berner beweisen, aus welchem Holz sie wirklich geschnitzt sind.

22.01.2026

Vernascht Basel Salzburg wie unser Kommentator die Mozartkugel?

Vernascht Basel Salzburg wie unser Kommentator die Mozartkugel?

Stefan Flückiger kommentiert heute für blue Sport die Partie Salzburg – Basel und bringt sich mit einer kulinarischen Spezialität schon mal in Stimmung.

22.01.2026

Daniliuc vor Salzburg-Spiel: «Es wird emotional für mich werden»

Daniliuc vor Salzburg-Spiel: «Es wird emotional für mich werden»

Der Abwehrchef Flavius Daniliuc tritt in der Europa League mit dem FC Basel gegen seinen ehemaligen Klub Salzburg an. Im Interview spricht er über seine Zeit in Österreich und was im Duell für den FC Basel spricht.

22.01.2026

Viele Platzverweise, viele Gegentore – YB gegen Lyon mehr als gefordert

Viele Platzverweise, viele Gegentore – YB gegen Lyon mehr als gefordert

Vernascht Basel Salzburg wie unser Kommentator die Mozartkugel?

Vernascht Basel Salzburg wie unser Kommentator die Mozartkugel?

Daniliuc vor Salzburg-Spiel: «Es wird emotional für mich werden»

Daniliuc vor Salzburg-Spiel: «Es wird emotional für mich werden»

Mehr Videos