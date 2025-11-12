  1. Privatkunden
Böser Verdacht Hat französische Biathletin Gewehr von Teamkollegin manipuliert?

Syl Battistuzzi

12.11.2025

Jeanne Richard soll ihre Teamkollegin 
Jeanne Richard soll ihre Teamkollegin 
KEYSTONE

Im französischen Biathlon erschüttert nach dem Kreditkartenbetrug von Top-Star Julia Simon ein neuer Skandal die Frauen-Nationalmannschaft: Jeanne Richard steht unter Verdacht, das Gewehr einer Teamkollegin manipuliert zu haben.

Syl Battistuzzi

12.11.2025, 15:02

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Die französische Biathletin Jeanne Richard steht unter Verdacht, das Gewehr ihrer Teamkollegin Océane Michelon manipuliert zu haben. Olympiasiegerin Justine Braisaz-Bouchet soll sie dabei beobachtet haben.
  • Richard bestreitet die Vorwürfe, wurde aber kurzzeitig aus dem Team ausgeschlossen; der französische Verband ermittelt intern, ohne bisher ein offizielles Verfahren einzuleiten.
  • Der Vorfall reiht sich in eine Serie von Skandalen im französischen Biathlon-Team ein, zuletzt war Julia Simon wegen Kreditkartenbetrugs verurteilt worden.
Mehr anzeigen

Laut Berichten der französischen Portale «Dicodusport» und «Le Dauphiné» soll Jeanne Richard heimlich an der Waffe ihrer Kollegin Océane Michelon hantiert haben. Justine Braisaz-Bouchet, Olympiasiegerin und Teamkollegin, habe die Szene beobachtet und Richard auf frischer Tat ertappt. Was genau und ob überhaupt was verändert wurde, ist bislang unklar – eine offizielle Bestätigung, ob die Manipulation tatsächlich die Funktionsfähigkeit oder Zielgenauigkeit des Gewehrs beeinträchtigt hätte, fehlt also bis dato.

Ex-Biathlet Björn Ferry zeigt sich schockiert von den Vorwürfen: «Das ist eine der gemeinsten Sachen, die man machen kann. Es ist, als würde ein Langläufer Klebstoff auf seine Skier schmieren oder eine Bindung abschrauben. Die Ausrüstung eines Konkurrenten zu manipulieren, ist sehr gemein. Wenn man so etwas einem Teammitglied antut, fällt es mir schwer zu verstehen, wie man überhaupt noch zu einer Nationalmannschaft gehören kann», sagte der Olympiasieger gegenüber dem schwedischen Sender «SVT» (via tag24).

Richard bestreitet Vorwürfe, war aber kurzzeitig suspendiert

Richard selbst bestreitet die Anschuldigungen vehement. Der französische Verband Fédération Française de Ski (FFS) hat den Fall intern aufgenommen, bisher aber kein offizielles Disziplinarverfahren eingeleitet. In den Medien wird spekuliert, dass der Vorfall bisher intern unter Verschluss gehalten wurde, um die Saisonvorbereitung nicht zu stören.

Richard wurde 2025 bei der WM in Lenzerheide Vierte im Massenstart. Zu Beginn der Sommervorbereitung in diesem Jahr war die 23-jährige Athletin kurzzeitig ausgeschlossen – möglicherweise als Konsequenz des Gewehr-Vorfalls – ging zuletzt aber wieder an den Start.

In der letzten Weltcup-Saison trug sie lange das blaue Trikot der Weltcupführenden unter 23 Jahren. Nach einem verpatzten Wochenende beim Saisonabschluss in Oslo musste sie dieses noch mit dem letzten Rennen abgeben – ausgerechnet an ihre Teamkollegin Océane Michelon, deren Waffe sie manipuliert haben soll.

Frankreichs Damen-Biathlon-Team schreibt schon länger Schlagzeilen. Erst vor wenigen Wochen erschütterte die Kreditkartenaffäre um Julia Simon das Land. Sie hatte mit gestohlenen Kreditkarten ihrer Teamkollegin Justine Braisaz-Bouchet im Internet Waren im Wert von 2500 Euro erstanden und vor Gericht die Tat gestanden. Die zehnmalige Biathlon-Weltmeisterin Simon wurde vom französischen Verband für einen Monat gesperrt.

Als neutraler Beobachter wäre es definitiv spannend, beim gemeinsamen Weihnachtsessen des französischen Biathlon-Teams teilzunehmen, Gesprächsthemen gäbe es sicher genug.

Ein Bild aus besseren Zeiten: Das französische Biathlon-Team in Feierlaune.
Ein Bild aus besseren Zeiten: Das französische Biathlon-Team in Feierlaune.
KEYSTONE

