Heftiger Skisprung-Crash überschattet Weltcup-Finale 26.03.2026

Wüste Szene beim Weltcup-Finale der Skispringer. Der junge Slowene Nik Heberle stürzt bei einem Sprung schwer und muss in den Spital gebracht werden. Dort gibts aber bereits Entwarnung.

Björn Lindroos Björn Lindroos

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Ein schwerer Sturz überschattet den Auftakt des Skisprung-Weltcup-Finales in Planica.

Der 21-jährige Slowene Nik Heberle verlor beim Einfliegen die Kontrolle, stürzte heftig und blieb zunächst regungslos liegen.

Im Krankenhaus gibt es vorsichtige Entwarnung, da schwere Kopf- oder Wirbelsäulenverletzungen offenbar ausgeschlossen werden konnten. Mehr anzeigen

Eigentlich hätte das Weltcup-Finale der Skispringer im slowenischen Planica ein schöner Saisonabschluss werden sollen. Doch schon am ersten Tag wird das Event von einem heftigen Sturz überschattet.

Am Mittwoch erwischt es mit Nik Heberle ausgerechnet einen Einheimischen. Der 21-jährige Slowene stürzte beim Einfliegen vor dem eigentlichen Wettbewerb.

Regungslos unter der Schanze

Heberle verlor kurz nach seinem Absprung die Kontrolle und knallte heftig auf den Schnee. Er verlor seine Ski, schlitterte meterweit den Hang hinunter und überschlug sich mehrfach. Am Ende blieb er regungslos liegen.

Rettungskräfte eilten zur Hilfe und behandelten den Lokalmatadoren minutenlang. Am Ende wurde er mit einem Rettungsschlitten abtransportiert und ins nahegelegene Krankenhaus Jesenice gebracht. Dabei soll er wieder bei Bewusstsein gewesen sein.

Im Spital gibts dann eine leise Entwarnung. Laut slowenischen Medien können gemäss ersten Untersuchungen schwere Verletzungen am Kopf oder an der Wirbelsäule ausgeschlossen werden. Dennoch muss Heberle vorerst mal im Spital bleiben.