Skispringer Philipp Raimund trotzt seiner Höhenangst. Bild: Grzegorz Momot/PAP/dpa

Philipp Raimund ist im noch jungen Olympia-Winter das Trumpf-Ass der deutschen Skispringer. Der erste Weltcupsieg soll nicht mehr lange auf sich warten lassen – und das, obwohl Raimund unter Höhenangst leidet.

DPA, Redaktion blue Sport dpa

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Philipp Raimund avanciert in den letzten Wochen zur neuen Skisprung-Hoffnung für Deutschland und schaffte es in Wisla innert zwei Tagen zweimal aufs Podest.

«Ich habe es geschafft, mein Grundniveau anzuheben, mehr Stabilität, Ruhe und Harmonie in meine Sprünge zu bekommen», erklärt sich Raimund seine Leistungsexplosion.

Die Leistungen des 25-Jährigen sind umso erstaunlicher, da er an Höhenangst leidet und zum Ende der letzten Saison gar einen Wettkampf auslassen muss. «Ich arbeite viel mit einem Mentaltrainer zusammen und bin da in guten Händen», sagt Raimund. Mehr anzeigen

Auch die zweite Siegerehrung innerhalb von 24 Stunden zauberte Philipp Raimund ein breites Grinsen ins Gesicht. «Es fühlt sich sehr gut an und ist ein geiles Gefühl, vorn mitmischen zu können. Das hätte ich vor dem Sommer nicht erwartet», sagte Deutschlands neue Skisprung-Hoffnung.

Nach Platz zwei am Samstag sprang Raimund beim zweiten Weltcup im polnischen Wisla als Dritter erneut auf das Podium und weckte Hoffnungen auf einen erfolgreichen Olympia-Winter. Entsprechend gross waren die Emotionen beim Oberstdorfer. «Das macht mich stolz. Ich bin sehr zufrieden», sagte der 25-Jährige. Zum ersten Weltcupsieg der Karriere fehlten dieses Mal 5,5 Punkte, am Vortag waren es 6,8 Zähler gewesen. «Ich werde probieren, weiter an der Landung zu arbeiten. Da ist noch Luft nach oben», sagte Raimund und räumte ein: «Heute war es nicht ganz so locker.»

Horngacher rechnet bald mit erstem Raimund-Sieg

Mit seinen starken Auftritten unterstrich der Saison-Aufsteiger seinen Qualitätssprung, der sich bereits mit Top-Fünf-Platzierungen bei der WM in Trondheim angedeutet hatte. Spätestens der Gesamtsieg im Sommer-Grand-Prix brachte ihm die Gewissheit, ganz vorn mitmischen zu können. Raimunds Erfolgsformel: «Ich habe es geschafft, mein Grundniveau anzuheben, mehr Stabilität, Ruhe und Harmonie in meine Sprünge zu bekommen.»

Bundestrainer Stefan Horngacher rechnet daher damit, dass der Premierensieg seines Schützlings im Weltcup nicht mehr lange auf sich warten lässt. Die Chance dazu bot sich bereits am Samstag, als Raimund nur von Prevc übertrumpft wurde. «Ich hatte gehofft, dass er heute gewinnt, denn er hat einen tollen Sprung gezeigt im zweiten Durchgang. Aber Domen ist auch weit geflogen, das müssen wir akzeptieren», sagte Horngacher und prophezeite: «Irgendwann wird er sicher gewinnen. Das ist nur eine Frage der Zeit.»

Mentaltraining gegen die Höhenangst

Jahrelang schienen Podestplätze für Raimund, der seit 2019 im Weltcup-Zirkus unterwegs ist, unerreichbar zu sein. Nun werden sie langsam zur Gewohnheit. Was auch an seiner neuen Lockerheit liegt. «Er hat momentan einfach die Ruhe weg und ist im Flow», lobte Zimmerkollege Karl Geiger und fügte hinzu: «Er hat einen unglaublichen Bumms in den Haxen und macht das gerade sehr, sehr gut.»

Während die einstigen Vorzeigespringer Geiger und Andreas Wellinger zwei Monate vor den Olympischen Winterspielen weit von ihrer Bestform entfernt sind, befindet sich Raimund im Höhenflug. Und das, obwohl er teilweise unter Höhenangst leidet. «Ich arbeite viel mit einem Mentaltrainer zusammen und bin da in guten Händen», berichtete Raimund und stellte fest: «Es läuft.»

Das war nicht immer so. Zum Ende der abgelaufenen Saison muss Raimund etwa auf das Skifliegen im slowenischen Planica verzichten. «Wie einige von euch vielleicht wissen, habe ich Höhenangst. Normalerweise habe ich es unter Kontrolle, und beim Skispringen ist es normalerweise kein Problem», erklärte er auf Instagram. «Allerdings habe ich von Zeit zu Zeit den Fall, vor allem beim Skifliegen, dass mein Körper reagiert, ohne dass ich es beeinflussen kann. Dann verliere ich so für anderthalb Sekunden die Kontrolle und kann mich nur noch beobachten, während ich quasi in einer Klaue festgehalten werde.»

