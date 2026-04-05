248 km/h: Italienerin stellt neuen Speed-Ski-Weltrekord auf 05.04.2026

Die Italienerin Valentina Greggio rast mit 248,27 Kilometern pro Stunde den Berg runter und schraubt ihren eigenen Geschwindigkeits-Weltrekord weiter in die Höhe.

Die Geschichte ist in etwa so schnell erzählt, wie die waghalsige Italienerin Valentina Greggio den Berg runterrast. Der Tacho geht bei ihrer Fahrt bis 248,27 km/h hoch, damit ist sie doppelt so schnell unterwegs, wie es auf Schweizer Autobahnen erlaubt ist.

Aufgestellt hat sie den Weltrekord im Speedskiing im französischen Vars auf einer über einen Kilometer langen Strecke, die ein Gefälle von bis zu 98 Prozent aufweist. Greggio knackt damit auf der wohl besten Speedski-Piste der Welt ihren eigenen Weltrekord, der bei 247,083 km/h lag.

Bei den Männern hält der Franzose Simon Billy den Weltrekord. 2023 erreichte er einen Top-Speed von 255,5 km/h.

Fast so gut wie ein Weltrekord