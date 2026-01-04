Johannes Hösflot Klaebo ist der erfolgreichste Langläufer aller Zeiten Bild: Keystone

Johannes Hösflot Klaebo, einst als Sprinter in den Weltcup gekommen, ist nun auch als Allrounder ein Rekordhalter. Er gewinnt die Tour de Ski zum fünften Mal.

Keystone-SDA SDA

Der Norweger bekundete am Sonntag im Massenstart-Rennen hoch zur Alpe Cermis keine Probleme, seinen Vorsprung von über einer Minute zu verwalten. Dies obwohl ihm der Tagessieger und Landsmann Mattis Stenshagen 59 Sekunden abnahm und den Rückstand im Overall-Klassement auf eine halbe Minute reduzierte.

Klaebo, der beste Langläufer aller Zeiten, ist nun fünffacher Sieger der Tour de Ski. Der 29-Jährige löst nach den Erfolgen in den Jahren 2019, 2022, 2023, 2025 und 2026 Dario Cologna als Rekordmann ab, der 2009, 2011, 2012 und 2018 triumphiert hatte.

Klaebo ist bestimmt ein würdiger Athlet für diese Bestmarke. Allerdings hat er in seiner Ära auch vom Ausschluss der Russen profitiert. Zudem war die diesjährige kurze Tour mit nur sechs Etappen auf eine Sprint-Affinität zugeschnitten – zwei Sprints plus ein Massenstart über 5 km, zweimal 10 km und einmal 20 km.

Dario Cologna meinte als SRF-Co-Kommentar zum Verlust der Rekordkordmarke: «Es geht in Ordnung. Ich wusste, dass es so kommen würde und bis Ende von Klaebos Karriere werden wohl noch einige Siege hinzukommen.»

Noe Näff traf als 52. mit 3:13 Minuten Rückstand auf der Alpe Cermis ein, Roman Alder als 64. mit 4:39. Im Gesamtklassement verpassten die beiden die Top 50.