  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Fünfter Triumph Johannes Klaebo löst Dario Cologna als Rekordsieger der Tour de Ski ab

SDA

4.1.2026 - 12:31

Johannes Hösflot Klaebo ist der erfolgreichste Langläufer aller Zeiten
Johannes Hösflot Klaebo ist der erfolgreichste Langläufer aller Zeiten
Bild: Keystone

Johannes Hösflot Klaebo, einst als Sprinter in den Weltcup gekommen, ist nun auch als Allrounder ein Rekordhalter. Er gewinnt die Tour de Ski zum fünften Mal.

Keystone-SDA

04.01.2026, 12:31

04.01.2026, 12:47

Der Norweger bekundete am Sonntag im Massenstart-Rennen hoch zur Alpe Cermis keine Probleme, seinen Vorsprung von über einer Minute zu verwalten. Dies obwohl ihm der Tagessieger und Landsmann Mattis Stenshagen 59 Sekunden abnahm und den Rückstand im Overall-Klassement auf eine halbe Minute reduzierte.

Klaebo, der beste Langläufer aller Zeiten, ist nun fünffacher Sieger der Tour de Ski. Der 29-Jährige löst nach den Erfolgen in den Jahren 2019, 2022, 2023, 2025 und 2026 Dario Cologna als Rekordmann ab, der 2009, 2011, 2012 und 2018 triumphiert hatte.

Klaebo ist bestimmt ein würdiger Athlet für diese Bestmarke. Allerdings hat er in seiner Ära auch vom Ausschluss der Russen profitiert. Zudem war die diesjährige kurze Tour mit nur sechs Etappen auf eine Sprint-Affinität zugeschnitten – zwei Sprints plus ein Massenstart über 5 km, zweimal 10 km und einmal 20 km.

Dario Cologna meinte als SRF-Co-Kommentar zum Verlust der Rekordkordmarke: «Es geht in Ordnung. Ich wusste, dass es so kommen würde und bis Ende von Klaebos Karriere werden wohl noch einige Siege hinzukommen.»

Noe Näff traf als 52. mit 3:13 Minuten Rückstand auf der Alpe Cermis ein, Roman Alder als 64. mit 4:39. Im Gesamtklassement verpassten die beiden die Top 50.

Meistgelesen

«Durften Notausgang nicht öffnen» – Ex-Mitarbeiterin erhebt schwere Vorwürfe gegen Brand-Bar
Neues Foto wirft noch mehr Fragen zum Bau der Inferno-Bar auf
Schweiz will ausgerechnet jetzt Brandschutz-Vorschriften lockern
Walliser Spitaldirektor spricht über Zustände nach Brand-Inferno
Rast entthront Shiffrin und gewinnt – Holdener schafft den Sprung aufs Podest

Videos aus dem Ressort

Die Rangers drehen gegen Celtic die Partie und gewinnen das Glasgow-Derby

Die Rangers drehen gegen Celtic die Partie und gewinnen das Glasgow-Derby

04.01.2026

Timo Meier fackelt nicht lange und trifft gegen Utah

Timo Meier fackelt nicht lange und trifft gegen Utah

04.01.2026

Hischier markiert gegen Utah sein 12. Saisontor

Hischier markiert gegen Utah sein 12. Saisontor

04.01.2026

Die Rangers drehen gegen Celtic die Partie und gewinnen das Glasgow-Derby

Die Rangers drehen gegen Celtic die Partie und gewinnen das Glasgow-Derby

Timo Meier fackelt nicht lange und trifft gegen Utah

Timo Meier fackelt nicht lange und trifft gegen Utah

Hischier markiert gegen Utah sein 12. Saisontor

Hischier markiert gegen Utah sein 12. Saisontor

Mehr Videos

Mehr aus dem Ressort

Wintersport. Hablützel und Lötscher in Calgary auf dem Podest

WintersportHablützel und Lötscher in Calgary auf dem Podest

Olympische Fahne auf Halbmast. Grosse Anteilnahme aus der Sportwelt nach Brandkatastrophe in Crans-Montana

Olympische Fahne auf HalbmastGrosse Anteilnahme aus der Sportwelt nach Brandkatastrophe in Crans-Montana

Nach Brandkatastrophe in Crans-Montana. SRG verschiebt Sports-Awards-Gala

Nach Brandkatastrophe in Crans-MontanaSRG verschiebt Sports-Awards-Gala