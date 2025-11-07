  1. Privatkunden
Kreditkartenaffäre Verurteilte Biathletin Julia Simon darf bei Olympia starten

SDA

7.11.2025 - 09:35

Julia Simon darf an den Olympischen Winterspielen für Frankreich an den Start gehen.
Bild: Keystone

Die zehnmalige Biathlon-Weltmeisterin Julia Simon, vor zwei Wochen wegen Kreditkartenbetrugs an Teamkolleginnen verurteilt, wird vom französischen Verband für einen Monat gesperrt.

Keystone-SDA

07.11.2025, 09:35

07.11.2025, 10:05

Im Prinzip sperrte der französische Skiverband (FFS) die 29-Jährige für sechs Monate – fünf Monate davon allerdings auf Bewährung. Die Sperre tritt ab sofort in Kraft und beinhaltet Wettkämpfe und Verbandstrainings. Deshalb verpasst Julia Simon den Saisonstart am 29. November in Östersund. Schon beim zweiten Weltcup in Hochfilzen – und vor allem später bei den Olympischen Winterspielen – darf sie aber wieder starten.

Der französische Verband stufte die Entscheidung der unabhängigen Disziplinarkommission in seiner Mitteilung als «sehr streng» ein. Sowohl der Verband als auch die Sportlerin können innerhalb einer Woche Berufung einlegen.

Julia Simon wurde vor zwei Wochen vom Strafgericht in Albertville zu drei Monaten Haft auf Bewährung und einer Busse von 15'000 Euro plus aller Verfahrenskosten verurteilt. Sie hatte mit gestohlenen Kreditkarten ihrer Teamkollegin Justine Braisaz-Bouchet im Internet Waren im Wert von 2500 Euro erstanden und vor Gericht die Tat gestanden.

