17 Monate nach seinem Horrors-Sturz in Wengen nähert sich Aleksander Kilde seinem Comeback. In einem Interview spricht er über einen dramatischen Rückschlag und seine Partnerin Mikaela Shiffrin.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Aleksander Kilde arbeitet nach wie vor hart an seinem Comeback und gibt in einem Interview neue Details zu einer gefährlichen Schulter-Komplikation im vergangenen Sommer preis.

Kilde hofft, den schwierigsten Teil nun überstanden zu haben und peilt im kommenden Weltcup-Winter sein Comeback an.

Die Comeback-Pläne stehen derzeit auch vor den Hochzeitsplänen. «Ich glaube, einer von uns muss mit dem Skifahren aufhören, bis es so weit ist», sagt Kilde auf Verlobte Mikaela Shiffrin angesprochen. Mehr anzeigen

17 Monate ist es mittlerweile her, als Aleksander Kilde in der zweitletzten Kurve der Lauberhorn-Abfahrt die Kräfte verlassen. Der Norweger stürzt schwer, zieht sich eine tiefe Schnittwunde an der Wade zu und kugelt sich die Schulter aus.

Auf dem langen Weg zurück in den Weltcup muss Kilde immer wieder Rückschläge einstecken. So auch im letzten Sommer, als die verletzte Schulter grosse Probleme macht. «Ich dachte, die Schmerzen und das Unwohlsein seien Teil des Prozesses. Doch dann stellte sich heraus, dass es sich um eine Infektion handelte, die sich in der Schulter befand und sich sowohl in den Bändern als auch in den Knochen festgesetzt hatte», erzählt Kilde der norwegischen Zeitung «Verdens Gang».

Am Tag vor seinem Heimflug aus den USA – und damit gerade noch rechtzeitig – geht Kilde zum Arzt und wird umgehend notoperiert. «Es ging um Leben und Tod, da ich an einer Sepsis litt», macht er rückblickend klar und spricht von einem «Albtraum». Es sei ungewiss, wie das Ganze ausgegangen wäre, wäre der 32-Jährige mit der Blutvergiftung ins Flugzeug gestiegen.

Warten auf das Wiedersehen mit Shiffrin

Doch Kilde nimmt auch diese Hürde – und will in diesem Sommer die nächsten grossen Schritte in Richtung Weltcup-Comeback nehmen. Im August soll er im Trainingslager auf die Ski zurückkehren. Stets ein wichtiger Teil auf dem Leidensweg ist Partnerin Mikaela Shiffrin.

Derzeit aber muss Kilde ohne seine bessere Hälfte auskommen, die bei ihrer Familie in den USA weilt. «Ich habe Mikaela seit Anfang April nicht mehr gesehen», verrät der 21-fache Weltcupsieger, der seit April 2024 mit Shiffrin verlobt ist. Die Hochzeit stehe aber noch nicht vor der Tür. «Ich glaube, einer von uns muss mit dem Skifahren aufhören, bis es so weit ist», sagt Kilde und fügt an: «Es ist auch schön, verlobt zu sein.»

