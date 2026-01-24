Die Reise ins Goms hat sich für Nadine Fähndrich gelohnt Keystone

Nadine Fähndrich glückt die Olympia-Hauptprobe. Beim Weltcup-Sprint im Goms in klassischer Technik läuft die Luzernerin auf Platz 3, nur knapp hinter Linn Svahn und Laura Gimmler.

Auch ihre Kollegin Anja Weber, mit der die 30-jährige Schweizerin bei den Winterspielen im Team-Sprint wie schon bei der WM 2025 ein Medaillen-Duo bilden will, bewies als Halbfinalistin ihre Form.

Nadine Fähndrich holte den dritten Podestplatz in dieser Saison und den 26. insgesamt in ihrer Karriere. Insbesondere mit ihrem kräftigen Doppelstock-Stoss auf der Zielgeraden beeindruckte die Luzernerin die Konkurrenz, die praktisch ausnahmslos am Start war. Es fehlten einzig die Olympiasiegerin und Weltmeisterin Jonna Sundling und Kristine Skistad.

Die Schweizer Männer verpassten die Halbfinals. Valerio Grond verzichtete nach dem Team-Sprint vom Freitag auf einen Start, Janik Riebli sowie die Näff-Brüder Isai und Noe schieden in den Viertelfinals aus. Als Sieger liess sich einmal mehr Johannes Hösflot Klaebo feiern.