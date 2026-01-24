  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Olympia 2026
  6. Ski
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Motorsport
  10. Weitere
  11. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Langlauf-Sprint Nadine Fähndrich grüsst bei Olympia-Hauptprobe vom Podest

SDA

24.1.2026 - 14:24

Die Reise ins Goms hat sich für Nadine Fähndrich gelohnt
Die Reise ins Goms hat sich für Nadine Fähndrich gelohnt
Keystone

Nadine Fähndrich glückt die Olympia-Hauptprobe. Beim Weltcup-Sprint im Goms in klassischer Technik läuft die Luzernerin auf Platz 3, nur knapp hinter Linn Svahn und Laura Gimmler.

Keystone-SDA

24.01.2026, 14:24

24.01.2026, 14:35

Auch ihre Kollegin Anja Weber, mit der die 30-jährige Schweizerin bei den Winterspielen im Team-Sprint wie schon bei der WM 2025 ein Medaillen-Duo bilden will, bewies als Halbfinalistin ihre Form.

Nadine Fähndrich holte den dritten Podestplatz in dieser Saison und den 26. insgesamt in ihrer Karriere. Insbesondere mit ihrem kräftigen Doppelstock-Stoss auf der Zielgeraden beeindruckte die Luzernerin die Konkurrenz, die praktisch ausnahmslos am Start war. Es fehlten einzig die Olympiasiegerin und Weltmeisterin Jonna Sundling und Kristine Skistad.

Die Schweizer Männer verpassten die Halbfinals. Valerio Grond verzichtete nach dem Team-Sprint vom Freitag auf einen Start, Janik Riebli sowie die Näff-Brüder Isai und Noe schieden in den Viertelfinals aus. Als Sieger liess sich einmal mehr Johannes Hösflot Klaebo feiern.

Meistgelesen

«Deshalb hoffe ich, dass Odermatt die Kitzbühel-Abfahrt nicht gewinnt»
Franzoni schlägt Odermatt um 7 Hundertstel – Muzaton wirbelt mit Startnummer 29 Podest auf
Marco Odermatt nach 100. Podestplatz bitter enttäuscht

Videos aus dem Ressort

Rolf Fringer, was läuft bei YB falsch?

Rolf Fringer, was läuft bei YB falsch?

23.01.2026

Vaduz – Wil 3:1

Vaduz – Wil 3:1

Challenge League | 19. Runde | Saison 25/26

23.01.2026

Stade Nyonnais – Carouge 2:2

Stade Nyonnais – Carouge 2:2

Challenge League | 19. Runde | Saison 25/26

23.01.2026

Rolf Fringer, was läuft bei YB falsch?

Rolf Fringer, was läuft bei YB falsch?

Vaduz – Wil 3:1

Vaduz – Wil 3:1

Stade Nyonnais – Carouge 2:2

Stade Nyonnais – Carouge 2:2

Mehr Videos

Mehr aus dem Ressort

Schach. Unfall kostete Daniel Naroditsky wohl das Leben

SchachUnfall kostete Daniel Naroditsky wohl das Leben

Ski nordisch. Vier Schweizer in Wertungsdurchgängen der Skiflug-WM

Ski nordischVier Schweizer in Wertungsdurchgängen der Skiflug-WM

Snowboard. Jonas Hasler erneut vorne dabei

SnowboardJonas Hasler erneut vorne dabei