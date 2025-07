Henrik Kristoffersen hat nach einer starken Saison auch in der Sommerpause allen Grund zum Feiern. Foto: Keystone

Henrik Kristoffersen verrät in den sozialen Netzwerken, dass er am letzten Wochenende seine Jugendliebe Tonje Barkenes geheiratet hat. Die beiden sind bereits seit 2016 ein Paar und haben gemeinsam einen Sohn.

«Mr. & Mrs. Kristoffersen - 28.06.25. Love you forever!», schreibt Henrik Kristoffersen am Montag auf Instagram und verkündet so die Hochzeit mit seiner Jugendliebe Tonje Barkenes. Die beiden sind seit 2016 ein Paar, 2023 erblickt ihr gemeinsamer Sohn Emil das Licht der Welt.

Unter dem Post sind zahlreiche Glückwünsche aus der Skisport-Welt zu lesen. So gratulieren auch Norwegens Ski-Stars Ragnhild Mowinckel, Leif Kristian Nestvold-Haugen, Adrian Smiseth Sejersted oder der zurückgetretene Kjetil Jansrud.

Sportlich setzt Kristoffersen für die neue Saison auf eine Veränderung. Nach nur einem Jahr trennt sich der 30-Jährige überraschend von seinem Trainer Jörgen Nordlund. Ersatz steht schon bereit: Der Technik-Spezialist wird nun vom erst 22-jährigen Tobias Rövde betreut – und nimmt nach drei zweiten Plätzen im Gesamtweltcup die nächste Herausforderung ins Visier: die Olympia-Saison. Das Ziel: endlich ganz oben stehen.

Videos aus dem Ressort

Kristoffersen über Training mit Hirscher: «Für mich war es gut ...» 24.10.2024