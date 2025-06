Der Schweizer Snowboarder Pat Burgener geht künftig für Brasilien an den Start Keystone

Der Schweizer Snowboarder Pat Burgener startet künftig für Brasilien. Das FIS Council heisst den Antrag für einen Nationenwechsel des 31-Jährigen am Freitag gut.

Keystone-SDA SDA

Swiss-Ski hatte dem Antrag und dem Wechsel im Vorfeld zugestimmt. Wie der Verband mitteilt, wird Burgener nach dem gutgeheissenen Nationenwechsel nicht mehr Teil des Schweizer Teams sein und auch ausserhalb der Strukturen von Swiss-Ski trainieren.

Burgener war über viele Jahre eines der Aushängeschilder des Schweizer Snowboard-Halfpipe-Teams. An den Weltmeisterschaften 2017 in der Sierra Nevada und 2019 in Park City gewann er jeweils die Bronzemedaille.

