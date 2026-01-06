  1. Privatkunden
Skispringen Prevc holt mit Platz 2 in Bischofshofen den Tournee-Gesamtsieg

SDA

6.1.2026 - 18:36

Gewinnt die Vierschanzentournee 2026: Domen Prevc
Gewinnt die Vierschanzentournee 2026: Domen Prevc
Keystone

Domen Prevc gewinnt die Vierschanzentournee überlegen. Beim Finale in Bischofshofen wird der Slowene Zweiter hinter dem Tagessieger Daniel Tschofenig aus Österreich.

Keystone-SDA

06.01.2026, 18:36

06.01.2026, 18:42

Somit hat die hauchdünne Niederlage in Innsbruck Prevc doch nicht den Grand Slam vermasselt.

Domen Prevc gewinnt als dritter Slowene die Vierschanzentournee nach Primoz Peterka im Jahr 1997 und zehn Jahre nach seinem älteren Bruder Peter Prevc. Die Schweizer Adler kommen zum Abschluss der Tournee nicht richtig ins Fliegen. Sandro Hauswirth wird 22., Killian Peier 29..

Grösse spielt im Skispringen eine Rolle. Wird nach dem Penis-Wirbel eine neue Messmethode eingeführt?

Grösse spielt im Skispringen eine RolleWird nach dem Penis-Wirbel eine neue Messmethode eingeführt?

Beleidigen und beschuldigen. Skisprung-Zoff ums Material – und zu grosse Penisse

Beleidigen und beschuldigenSkisprung-Zoff ums Material – und zu grosse Penisse

