Gewinnt die Vierschanzentournee 2026: Domen Prevc Keystone

Domen Prevc gewinnt die Vierschanzentournee überlegen. Beim Finale in Bischofshofen wird der Slowene Zweiter hinter dem Tagessieger Daniel Tschofenig aus Österreich.

Keystone-SDA SDA

Somit hat die hauchdünne Niederlage in Innsbruck Prevc doch nicht den Grand Slam vermasselt.

Domen Prevc gewinnt als dritter Slowene die Vierschanzentournee nach Primoz Peterka im Jahr 1997 und zehn Jahre nach seinem älteren Bruder Peter Prevc. Die Schweizer Adler kommen zum Abschluss der Tournee nicht richtig ins Fliegen. Sandro Hauswirth wird 22., Killian Peier 29..