Jonas Lenherr gewann in seiner Karriere fünf Weltcuprennen im Skicross. Keystone

Mit Romain Détraz (32) und Jonas Lenherr (36) treten zwei langjährige Stützen des Schweizer Skicross-Teams zurück. Beide haben im Weltcup gewonnen.

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Der 32-jährige Waadtländer Romain Détraz entschied sich schon letzten Sommer, nach dieser Saison zurückzutreten. Mit der zweiten Teilnahme an Olympischen Winterspielen erreichte er das letzte grosse Ziel. «Jetzt ist es an der Zeit, das Skicross-Kapital abzuschliessen und ein neues aufzuschlagen», so Détraz.

Détraz fuhr in 95 Weltcuprennen viermal aufs Podest und realisierte vor zehn Jahren am Heimrennen in Arosa seinen einzigen Weltcupsieg. Künftig wird Détraz in der Finanzabteilung des IOC arbeiten.

Sogar fünf Weltcupsiege und zwölf Podestplätze in 125 Starts stehen im Palmarès von Jonas Lenherr. Der 36-jährige St. Galler verkündete den Rücktritt gemäss Medienmitteilung von «swiss ski» diese Woche und bestreiten am Wochenende seine letzten Rennen. Verletzungen, auch schwere, prägten seine Karriere immer wieder. Lenherr startete in 14 Jahren im Weltcup bloss an vier Weltmeisterschaften und an den Winterspielen 2018 in Pyeongchang. Seinen letzten Weltcupsieg errang er im Januar 2024.