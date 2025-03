Sarah Höfflin im Nachthimmel von St. Moritz. Bild: Keystone

Sarah Höfflin gewinnt an der WM im Engadin im Big Air Ski Freestyle Silber. Im Auslauf der Olympiaschanze in St. Moritz holt sie ihre erste WM-Medaille und die siebente für Swiss-Ski an der Heim-WM.

Keystone-SDA SDA

Die 34-jährige Genferin lancierte den Wettkampf ideal. Nach dem ersten von drei Durchgängen – deren zwei kommen in die Wertung – lag sie Führung. Sie hatte als Einzige die 90-Punktemarke geknackt. Somit waren die sieben Konkurrentinnen, allen voran die 17-jährige Saisonbeste Flora Tabanelli aus Italien, gefordert.

Während die Italienerin stürzte, legte die Genferin mit einem sauberen zweiten (Sicherheits-)Sprung (80,25) zunächst die Grundlage für die Medaille. Flora Tabanelli, die in diesem Winter in jedem Wettkampf zumindest auf dem Podest gestanden hatte, behielt die Nerven im Griff und überholte Höfflin, die als als letzte Konkurrentin abhob. Die Romande riskierte viel, kam aber zu Fall.

Sarah Höfflin hatte vor sieben Jahren im Zenit gestanden, als sie an den Olympischen Spielen im Pyeongchang Gold im Slopestyle gewann und an den X-Games im Big Air triumphierte. An Weltmeisterschaften hatte es bislang noch nie geklappt. Mathilde Gremaud, die Weltmeisterin 2025 im Slopestyle, war überraschend in der Qualifikation gescheitert. Auch sie hätte alles gehabt, was es zum Sieg gebraucht hätte.