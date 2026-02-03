Liam Rivera mag es steil. (Archivbild) Keystone

Der erste Freeride-Weltmeister der Snowboarder unter dem Dach der FIS kommt aus der Schweiz. Liam Rivera sichert sich den Titel am Dienstag an den Titelkämpfen in Andorra.

Keystone-SDA SDA

Rivera setzte sich bei der Premiere im andoranischen Skigebiet Ordine-Arcalis vor dem Franzosen Victor de Le Rue und dem Amerikaner Michael Mawn durch.

Der 26-Jährige wurde in Mexiko geboren und wuchs in der Westschweiz auf. Im Alter von neun Jahren wechselte er vom Skifahren aufs Snowboard. Seit seinem Debüt auf der Freeride World Tour im Jahr 2023 mischt er vorne mit.

Das könnte dich auch interessieren

Tanja Frieden: So lief das mit dem «Plämpu» 02.02.2026

Heini Hemmi: «Man nannte mich Sturzenegger» 30.01.2026