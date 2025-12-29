  1. Privatkunden
Tour de Ski Schweizer Männer kassieren eine Niederlage in der 2. Etappe

SDA

29.12.2025 - 13:18

Nicola Wigger zeigt am Montag die beste Leistung im Schweizer Team, das insgesamt unter Wert geschlagen wird.
Nicola Wigger zeigt am Montag die beste Leistung im Schweizer Team, das insgesamt unter Wert geschlagen wird.
Bild: Keystone

Die Schweizer Männer halten in der 2. Etappe der Tour de Ski über 10 km klassisch mit Einzelstart nicht mit den Besten mit. Die angepeilten Top 30 werden klar verfehlt.

Keystone-SDA

29.12.2025, 13:18

29.12.2025, 13:35

Das Bestresultat ging auf das Konto von Nicola Wigger, der als 48. 1:38 Minuten einbüsste. Innerhalb von zwei Minuten blieb auch noch Janik Riebli (63.). Eine herbe Enttäuschung setzte es für Valerio Grond (83.) ab. Nach dem starken Auftritt im Sprint kam tags darauf «nicht mehr genug Power aus den Armen», wie er im SRF-Interview sagte.

Das Podest gehörte wie erwartet den Norwegern allein. Mattis Stenshagen liess sich mit 29 Jahren erstmals als Weltcupsieger feiern. Da er bereits im 10-km-Rennen von Davos Dritter geworden war, dürfte er sich für das norwegische Olympia-Team aufdrängen.

Stenshagen nahm Johannes Klaebo neun Sekunden. Der Dominator der Langlauf-Szene kann die Niederlage gut verkraften. Da er die Führung im Gesamtklassement auf die Teamkollegen Lars Heggen und Harald Amundsen auf 53 beziehungsweise 57 Sekunden ausbaute, zählt auch er zu den Tagessiegern. Als dritter Sieger fühlte sich der Routinier Emil Iversen. Mit Platz 3 erhöhte der 34-Jährige seine Chancen auf ein Olympia-Ticket.

