Gibt's einen neuen Medaillen-Rekord? Die Schweizer Wintersport-Stars wollen Olympia-Geschichte schreiben

SDA

31.1.2026 - 15:30

Chef der Schweizer Olympia-Delegation in Mailand-Cortina: Ralph Stöckli
Chef der Schweizer Olympia-Delegation in Mailand-Cortina: Ralph Stöckli
Keystone

116 Medaillensätze in 16 Sportarten werden an den Olympischen Spielen in Mailand-Cortina vergeben. Nur im Shorttrack und der Nordischen Kombination wird die Schweiz nicht vertreten sein.

Keystone-SDA

31.01.2026, 15:30

Olympische Spiele bieten traditionell nicht nur den etablierten Stars eine Bühne, sondern rücken auch Athletinnen und Athleten ins Rampenlicht, die zuvor nur einem Fachpublikum bekannt waren. Im mit 175 Athletinnen und Athleten grössten Schweizer Aufgebot aller Zeiten für Winterspiele finden sich entsprechend sowohl Medaillenkandidaten als auch Namen, bei denen eine Klassierung unter den besten drei eine Überraschung wäre.

Ein konkretes Medaillenziel gibt der Schweizer Delegationschef Ralph Stöckli nicht vor. Als Orientierung dienen jedoch die jüngsten Winterspiele, an denen die Schweiz 2018 und 2022 jeweils 15 Medaillen gewann. Das ist zusammen mit Calgary 1988 die Rekordausbeute. Die Geschichte zeigt zudem, dass Olympische Spiele regelmässig ihre eigenen Gesetze schreiben. Überflieger leisten einen überproportionalen Beitrag, während andere Favoriten straucheln. Und immer wieder gehen neue Sterne auf. Namen wie Marie-Theres Nadig, Sonny Schönbächler, Gian Simmen, Simon Ammann oder Tanja Frieden stehen exemplarisch dafür.

Stars, Favoriten und Hoffnungsträger

Das grösste Potenzial, zu einem der prägenden Gesichter dieser Spiele zu werden, hat zweifelsohne Marco Odermatt. Der Riesenslalom-Olympiasieger von Peking gilt im Schweizer Team als meistgenannter Goldkandidat. Mit drei WM-Titeln und vier Gesamtweltcupsiegen ist der Nidwaldner in gleich drei Disziplinen Topfavorit. Darüber hinaus stellt das Schweizer Ski-Team mit Franjo von Allmen, Loïc Meillard und Camille Rast drei weitere Weltmeister.

Medaillenchancen eröffnen sich der Schweiz auch in weiteren Sportarten. Im Curling haben sowohl die Frauen als auch die Männer bei Grossanlässen in den vergangenen Jahren regelmässig überzeugt. Besonders gespannt verfolgt wird das Abschneiden der Eishockeyaner. Als Finalisten der letzten beiden Weltmeisterschaften bestreiten sie erstmals seit Sotschi 2014 wieder ein olympisches Turnier mit sämtlichen NHL-Stars.

Den Hockey-Frauen traut Ralph Stöckli zwölf Jahre nach dem sensationellen Gewinn der Bronzemedaille wieder einen Exploit zu. «Wenn sie am Tag X ihr Spiel durchziehen und in einen Flow kommen, können sie um Medaillen mitspielen.» Zudem findet der «Chef de Mission», dass das Warten auf die erste Schweizer Bob-Medaille seit zwölf Jahren ein Ende nehmen könnte. «Im Eiskanal wäre es auch wieder mal nach – für eine Bobnation, wie wir es sind.»

Bob-Star über Zoff mit dem Verband. «Ich hatte keine Unterstützung und war nicht mehr erwünscht»

Bob-Star über Zoff mit dem Verband«Ich hatte keine Unterstützung und war nicht mehr erwünscht»

Mit vier Olympiasiegern von 2022

Von den sieben Schweizer Olympiasiegern von Peking sind vier auch heuer wieder dabei. Neben Odermatt zählt auch die Freestyle-Skifahrerin Mathilde Gremaud erneut zu den Podestanwärterinnen. Die zweifache Slopestyle-Weltmeisterin ist bereits in Besitz eines kompletten olympischen Medaillensatzes.

Mathilde Gremaud: «Ich bin seit drei Jahren daran, mich für Olympia vorzubereiten»

Mathilde Gremaud: «Ich bin seit drei Jahren daran, mich für Olympia vorzubereiten»

Die amtierende Olympiasiegerin im Slopestyle will ihren Titel in diesem Jahr verteidigen. Mathilde Gremaud ist bereit und hat sogar noch einen neuen Trick im Köcher.

08.01.2026

Ein neuerlicher Triumph von Skicross-Olympiasieger Ryan Regez wie auch von Abfahrts-Olympiasiegerin Corinne Suter, die sich nach einem Trainingssturz im Dezember im Formaufbau befindet, käme allerdings einer Überraschung gleich. Beide hatten in dieser Saison bislang mit Schwierigkeiten zu kämpfen.

Immerhin hat Suter, die als Spezialistin für Grossanlässe gilt, den Wettlauf gegen die Zeit nicht verloren. Andere Teamkolleginnen wie Lara Gut-Behrami und Michelle Gisin mussten ihren Olympiatraum nach Stürzen bereits früh in der Saison begraben. Neben dem zurückgetretenen Abfahrts-Olympiasieger Beat Feuz fehlen der Schweiz damit gleich zwei weitere Goldmedaillengewinnerinnen von 2022.

Neue Sportart mit Medaillen-Potenzial

Das Internationale Olympische Komitee nahm für die 25. Winterspiele mehrere Anpassungen im Programm vor. Aus Schweizer Sicht am bedeutendsten ist die Änderung im Ski alpin. Der Mixed-Teamwettbewerb wurde nach zwei Austragungen wieder gestrichen, die Einzel-Kombination durch eine Team-Kombination für Frauen und Männer ersetzt.

Als neue Disziplin gegenüber Peking 2022 hinzu gekommen ist das Skitourenrennen. In Bormio werden drei Medaillensätze vergeben. Es gibt je einen Sprint für Frauen und Männer sowie eine Mixed-Staffel. Mit Sprint-Weltmeisterin Marianne Fatton stellt die Schweiz eine ernsthafte Medaillenkandidatin, zumal sich unser Land in neuen olympischen Sportarten traditionell stark präsentiert.

Mehr Olympia-Geschichten

Legenden für die Ewigkeit – mit Marie-Theres Nadig

Legenden für die Ewigkeit – mit Marie-Theres Nadig

Marie-Theres Nadig wird mit 17 Jahren über Nacht in Sapporo zu «Gold-Maite» und zum ersten weiblichen Skistar der Schweiz. Ein intimes Gespräch über plötzliche Berühmtheit und den Mut, für sich selbst einzustehen - und Adolf Ogi die Stirn zu bieten.

30.01.2026

Legenden für die Ewigkeit – mit Vreni Schneider

Legenden für die Ewigkeit – mit Vreni Schneider

Die Ski-Legende blickt auf ihre drei Olympiasiege zurück und spricht offen über den tödlichen Unfall ihrer Kollegin Ulrike Maier, Druck und tiefe Freundschaften im Skisport. Ein bewegendes Gespräch mit einer aussergewöhnlichen Athletin.

30.01.2026

SRF-Experte Berthod empört: «Das ist nicht korrekt»
Springsteens Protestsong stürmt die Charts und regt Trump mächtig auf
Epstein-Akten: Bekommt Ex-Prinz Andrew jetzt Probleme?

Videos aus dem Ressort

Zurbriggen: «Es ist gut, dass in Crans-Montana gefahren wurde, wir müssen weiterleben»

30.01.2026

Zurbriggen: «Es ist gut, dass in Crans-Montana gefahren wurde, wir müssen weiterleben»

30.01.2026

Malorie Blanc: «Es in Crans-Montana zu zeigen, hat eine besondere Symbolik»﻿

31.01.2026

Malorie Blanc: «Es in Crans-Montana zu zeigen, hat eine besondere Symbolik»﻿

31.01.2026

Nadig: «Ein Langläufer kletterte über den Stacheldraht zu uns Frauen»

26.01.2026

Nadig: «Ein Langläufer kletterte über den Stacheldraht zu uns Frauen»

26.01.2026

Zurbriggen: «Es ist gut, dass in Crans-Montana gefahren wurde, wir müssen weiterleben»

Zurbriggen: «Es ist gut, dass in Crans-Montana gefahren wurde, wir müssen weiterleben»

Malorie Blanc: «Es in Crans-Montana zu zeigen, hat eine besondere Symbolik»﻿

Malorie Blanc: «Es in Crans-Montana zu zeigen, hat eine besondere Symbolik»﻿

Nadig: «Ein Langläufer kletterte über den Stacheldraht zu uns Frauen»

Nadig: «Ein Langläufer kletterte über den Stacheldraht zu uns Frauen»

Langlauf. Bolschunow nicht an den Olympischen Spielen

LanglaufBolschunow nicht an den Olympischen Spielen

Reiten. Jufer in Amsterdam auf Platz 2

ReitenJufer in Amsterdam auf Platz 2

Sport. Skicross-Team am Samstag in Veysonnaz ohne Podestplatz

SportSkicross-Team am Samstag in Veysonnaz ohne Podestplatz