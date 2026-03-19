Xenia Schwaller und ihr Team lösten die Pflichtaufgabe gegen Aussenseiter Australien souverän. Keystone

Die Schweizerinnen bauen ihre Siegesserie an der WM in Calgary aus. Die Equipe mit Skip Xenia Schwaller macht mit Aussenseiter Australien kurzen Prozess und gewinnt 10:1.

Keystone-SDA SDA

Xenia Schwaller und ihre Teamkolleginnen Selina Rychiger, Fabienne Rieder und Selina Gafner ebneten den Weg zum siebten Sieg hintereinander im frühesten Stadium der Partie. Nach vier Ends lagen sie bereits 8:0 vorne. Dem Schweizer Quartett gelang das Kunststück, im zweiten, dritten und vierten End ohne den Vorteil des letzten Steins drei, zwei beziehungsweise einen Stein zu schreiben. Die Partie war kurz darauf bereits zu Ende. Nach sechs Ends gaben die überforderten Australierinnen auf.

Das Team Schweiz steht am Donnerstag zweimal im Einsatz. Erster Gegner wird Norwegen sein, das von seinen bisherigen acht Spielen zwei gewonnen hat. Die USA, der übernächste Kontrahent, hat wie Australien erst einen Sieg auf dem Konto.