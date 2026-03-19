  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Curling-WM Schweizerinnen gewinnen gegen Aussenseiter Australien 10:1

SDA

19.3.2026 - 06:01

Xenia Schwaller und ihr Team lösten die Pflichtaufgabe gegen Aussenseiter Australien souverän.
Xenia Schwaller und ihr Team lösten die Pflichtaufgabe gegen Aussenseiter Australien souverän.
Keystone

Die Schweizerinnen bauen ihre Siegesserie an der WM in Calgary aus. Die Equipe mit Skip Xenia Schwaller macht mit Aussenseiter Australien kurzen Prozess und gewinnt 10:1.

Keystone-SDA

19.03.2026, 06:01

19.03.2026, 06:49

Xenia Schwaller und ihre Teamkolleginnen Selina Rychiger, Fabienne Rieder und Selina Gafner ebneten den Weg zum siebten Sieg hintereinander im frühesten Stadium der Partie. Nach vier Ends lagen sie bereits 8:0 vorne. Dem Schweizer Quartett gelang das Kunststück, im zweiten, dritten und vierten End ohne den Vorteil des letzten Steins drei, zwei beziehungsweise einen Stein zu schreiben. Die Partie war kurz darauf bereits zu Ende. Nach sechs Ends gaben die überforderten Australierinnen auf.

Das Team Schweiz steht am Donnerstag zweimal im Einsatz. Erster Gegner wird Norwegen sein, das von seinen bisherigen acht Spielen zwei gewonnen hat. Die USA, der übernächste Kontrahent, hat wie Australien erst einen Sieg auf dem Konto.

Gewinne zwei Tickets für das Champions-League-Finale in Budapest

Gewinne zwei Tickets für das Champions-League-Finale in Budapest

blue Sport und fussballreisen.com schicken dich nach Budapest zum Endspiel der UEFA Champions League am 30. Mai 2026. Mehr Infos unter www.bluenews.ch/final

04.03.2026

Mehr Infos unter bluenews.ch/final

Meistgelesen

Bei weiteren Angriffen auf Katar: Trump droht Iran mit Zerstörung seines wichtigsten Gasfelds
Chaos auf der USS Gerald Ford – US-Gigant wird zum Sorgenkind
Katar: Iran hat alle roten Linien überschritten

Videos aus dem Ressort

Liverpool – Galatasaray 4:0

Liverpool – Galatasaray 4:0

UEFA Champions League | Achtelfinal-Rückspiel | Saison 25/26

18.03.2026

Tottenham – Atlético 3:2

Tottenham – Atlético 3:2

UEFA Champions League | Achtelfinal-Rückspiel | Saison 25/26

18.03.2026

Bayern – Atalanta 4:1

Bayern – Atalanta 4:1

UEFA Champions League | Achtelfinal-Rückspiel | Saison 25/26

18.03.2026

Liverpool – Galatasaray 4:0

Liverpool – Galatasaray 4:0

Tottenham – Atlético 3:2

Tottenham – Atlético 3:2

Bayern – Atalanta 4:1

Bayern – Atalanta 4:1

Mehr Videos

Mehr aus dem Ressort

Leichtathletik. Nach Jahren voller Schwierigkeiten zurück auf der Weltbühne

LeichtathletikNach Jahren voller Schwierigkeiten zurück auf der Weltbühne

Rad. Gelungene Hauptprobe für Pidcock vor Mailand-Sanremo

RadGelungene Hauptprobe für Pidcock vor Mailand-Sanremo

Baseball. Venezuela schlägt USA in brisantem Duell

BaseballVenezuela schlägt USA in brisantem Duell