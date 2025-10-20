Eva Pinkelnig hat sich bei einem Sommer-Springen auf der Olympia-Schanze das Kreuzband gerissen. IMAGO/Action Plus

Skispringerin Eva Pinkelnig riss sich vor rund einem Monat das Kreuzband. Nun kritisiert die Österreicherin die FIS scharf und spricht von einem fahrlässigen Umgang mit den Athletinnen.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Die österreichische Skispringerin Eva Pinkelnig hat sich bei einem Sommerspringen auf der Olympia-Schanze in Pedrazzo schwer verletzt.

Rund einen Monat nach ihrem Sturz erhebt die 37-Jährige heftige Vorwürfe gegenüber dem internationalen Ski-Verband FIS: «Ich fühle mich als Versuchskaninchen missbraucht.»

Pinkelnig wird aufgrund ihrer schweren Verletzung den Rest der Saison und damit auch die Olympischen Spiele 2026 verpassen. Mehr anzeigen

Skispringerin Eva Pinkelnig verletzte sich Mitte September schwer. Beim Sommer-Grand-Prix im italienischen Predazzo – der Schanze, wo 2026 das Olympia-Springen stattfindet, stürzte die 37-Jährige bei der Landung und zog sich einen Kreuzbandriss, einen Innen- und Aussenmeniskusriss sowie einen Knorpelschaden zu. Die Saison ist damit vorbei, der Olympia-Traum geplatzt.

Einen Monat nach dem Unfall war die Österreicherin beim ORF in der Sendung «Sport am Sonntag» zu Gast und sparte dabei nicht mit Kritik an der FIS. Der Umgang mit den Athletinnen sei fahrlässig gewesen: «Uns so einfach unter Zeitdruck noch runter zu jagen, war die absolut falsche Entscheidung.» Die Gesamtweltcup-Siegerin der Saison 2022/23 sagt weiter: «Ich fühle mich als Versuchskaninchen missbraucht.»

Dass die Schanze in Predazzo nicht sicher sei, war offenbar bekannt: «Wir wissen mittlerweile, dass das Profil der Schanze schwierig ist. Der FIS-Renndirektor persönlich hat von Fehlkonstruktion gesprochen. Warum informiert man uns nicht?» hinterfragt Pinkelnig.

Drei Kreuzbandrisse am gleichen Wochenende

Pinkelnig war nicht die einzige, welche sich auf der schwierigen Schanze schwer verletzte. Auch Kanadas Top-Springerin Alexandria Loutitt und die Nordische Kombiniererin Haruka Kasai aus Japan erlitten am gleichen Wochenende auf der Schanze in Predazzo Kreuzbandrisse. Pinkelnig fragte deshalb kritisch: «Braucht es drei schwer verletzte Sportlerinnen, um zu wissen, dass da was nicht hinhaut?»

Durch ihre Verletzung wird Pinkelnig die ganze Saison ausfallen und damit auch die Olympischen Spiele im Februar 2026 verpassen. Es wäre ihre zweite und letzte Olympia-Teilnahme gewesen, erklärt die 37-Jährige: «2026 kommt zu früh, 2030 zu spät.»