Andrzej Stekala hat mit emotionalen Worten von seinem Leben als schwuler Skispringer berichtet. Keystone

Der polnische Skispringer Andrzej Stekala gibt in einem Instagram-Beitrag tiefe Einblicke in seine Gefühlswelt. Er will sich nicht mehr verstecken. Ein früherer Tournee-Sieger signalisiert Unterstützung.

DPA, jar dpa

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Der polnische Skispringer Andrzej Stekala hat über sein Leben als schwuler Sportler berichtet.

«Ich will nicht mehr weglaufen», so der 29-Jährige.

Stekala schreibt in seinem emotionalen Instagram-Post auch über einen Schicksalsschlag: Sein Freund ist im November gestorben. Mehr anzeigen

Mit emotionalen Worten hat der polnische Skispringer Andrzej Stekala über sein Leben als schwuler Sportler berichtet. «Jahrelang habe ich im Verborgenen gelebt, mit der Angst, dass das, was ich bin, alles zunichtemachen könnte, wofür ich so hart gearbeitet habe. Heute jedoch will ich nicht mehr weglaufen», schrieb der 29-Jährige bei Instagram. «Ich möchte, dass ihr mich wirklich kennenlernt. Ich bin schwul.»

Stekala schreibt von seinem Partner, den er 2016 kennenlernte und der im vergangenen November verstarb. «Wir liebten uns im Stillen, versteckten unsere Liebe vor der Welt, um das zu schützen, was uns am wichtigsten war.» Er schrieb zudem: «Jeder Tag ohne ihn ist ein Kampf, aber gleichzeitig auch eine Erinnerung daran, wie unendlich ich geliebt habe und wie sehr ich geliebt wurde.»

Stekala: «Ich will nicht länger verbergen, wer ich bin»

Mit Beginn des neuen Jahres beginne ein neues Kapitel: «Ich will nicht länger verbergen, wer ich bin. Ich bin ich – ein Mann, der geliebt hat und immer noch liebt. Und ich weiss, dass er wollen würde, dass ich weiterhin im Einklang mit mir selbst lebe.»

Stekala zählt zu den erfahrenen polnischen Skispringern. 2020/21 belegte er bei der Vierschanzentournee den sechsten Platz. In diesem Jahr ist er bei dem Event nicht dabei. Zuletzt sprang er im zweitklassigen Continental Cup.

Auf seine emotionale Botschaft reagierten unter anderen Teamkollegen und Konkurrenten. Der norwegische Tournee-Gesamtsieger von 2023, Halvor Egner Granerud, schrieb: «Bleib stark Andrzej. Es bricht mir das Herz, von deinem Verlust zu lesen. Ich hoffe, dein mutiges Jahr 2025 wird ein gutes Jahr für dich, erfüllt von der Freiheit, nicht zu verstecken, wer du bist. Alle besten Wünsche.»