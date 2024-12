Weltcup-Snowboarderin Sophie Hediger stirbt bei Lawinenunglück

Swiss-Ski trauert um die Snowboarderin Sophie Hediger. Bild: Keystone

Wie Swiss-Ski mitteilt, ist Sophie Hediger, Mitglied der Snowboardcross-Nationalmannschaft, am Montag bei einem Lawinenunglück in Arosa im Alter von erst 26 Jahren ums Leben gekommen.

Redaktion blue Sport Luca Betschart

Traurige Nachricht kurz vor Weihnachten: Sophie Hediger, Mitglied der Snowboardcross-Nationalmannschaft, geriet am Montag in Arosa in eine Lawine und konnte nur noch tot geborgen werden.

Die 26-jährige gebürtige Zürcherin hatte in Arosa eine zweite Heimat gefunden und verstarb nun «beim Freeriden, einem geliebten Hobby», wie Swiss-Ski in einer Medienmitteilung schreibt. Hediger hatte in der vergangenen Saison ihre ersten beiden Weltcup-Podestplätze erreicht. Bei der WM-Hauptprobe in St. Moritz war sie Zweite geworden; an den Heim-Weltmeisterschaften im Engadin im kommenden März eine Medaille zu gewinnen, war einer ihrer sportlichen Träume. Einen anderen hatte sie sich mit der Olympia-Teilnahme 2022 in China erfüllen können.

«Wir sind fassungslos und in Gedanken bei Sophies Familie, der wir unser tiefstes Beileid aussprechen», wird Walter Reusser, CEO Sport von Swiss-Ski, in einer Medienmitteilung zitiert. «Für die Swiss-Ski-Familie hat sich mit dem tragischen Tod von Sophie Hediger ein dunkler Schatten über die Weihnachtstage gelegt. Wir sind unermesslich traurig. Wir werden Sophie ein ehrendes Andenken bewahren.»

Wie Swiss-Ski mitteilt, werden in Absprache mit der Trauerfamilie und ihrem Lebenspartner keine weiteren Auskünfte zum Hinschied von Sophie Hediger gegeben. Swiss-Ski bittet darum, die Privatsphäre der Trauernden zu respektieren.