  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Olympia 2026
  6. Ski
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Motorsport
  10. Weitere
  11. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Kampf um Olympia-Ticket Trunz und Ammann enttäuschen an der Skiflug-WM

SDA

23.1.2026 - 18:20

Felix Trunz hebt ab: Ob es auch für ein Olympia-Ticket reicht, lässt sich noch nicht abschätzen. (Archivaufnahme)
Felix Trunz hebt ab: Ob es auch für ein Olympia-Ticket reicht, lässt sich noch nicht abschätzen. (Archivaufnahme)
Keystone

Im Kampf um das dritte Olympia-Ticket der Skispringer bringt der erste Wettkampftag der Skiflug-WM in Oberstdorf keine Entscheidung zwischen Felix Trunz und Simon Ammann.

Keystone-SDA

23.01.2026, 18:20

23.01.2026, 19:07

Die beiden verpassten im ersten Durchgang die Top 30 und waren somit für die Durchgänge 2 bis 4 nicht qualifiziert. Pech bekundete Ammann, der als 31. ausgerechnet von Team-Kollege Gregor Deschwanden (30.) verdrängt wurde. Trunz musste mit Platz 37 vorliebnehmen. Ammann und Trunz werden am Sonntag nochmals für den Team-Wettkampf abheben.

Sandro Hauswirth und Gregor Deschwanden, die für die Winterspiele gesetzt sind, belegen nach dem ersten Wettkampf und zwei von vier Umgängen den 26. und 30. Zwischenrang. Auch diese Leistungen liegen unter den Erwartungen.

An der Spitze hat sich der Favorit und Weltcup-Leader Domen Prevc bereits abgesetzt, obwohl ihm der erste Flug nicht optimal gelang. Die Konkurrenz liegt bereits 11 und mehr Meter zurück.

Meistgelesen

Trump dominiert Davos – doch zum Star avanciert gerade sein grosser Gegner
Odermatt hatte «kein super Gefühl», von Allmen «richtig genervt»
In einem Punkt ist sich Putin offenbar bereits mit Selenskyj einig

Videos aus dem Ressort

Fringer zu Trainerwechsel: «Manchmal braucht es das schon»

Fringer zu Trainerwechsel: «Manchmal braucht es das schon»

In der Super League wurden in der laufenden Saison bereits vier Trainer entlassen – bei der Mehrheit blieb der erhoffte Aufschwung unter den Nachfolgern bislang aus. Die Einschätzung von blue Sport Experte Rolf Fringer.

23.01.2026

Ferrari präsentiert seinen neuen F1-Boliden

Ferrari präsentiert seinen neuen F1-Boliden

Optisch ist der SF-26 für Ferrari-Fans wohl etwas gewöhnungsbedürftig. Was er auf der Strecke taugt, wird sich zeigen.

23.01.2026

Die wichtigsten nationalen Wintertransfers 2026

Die wichtigsten nationalen Wintertransfers 2026

Von Bajrami über Antunes bis zu Spycher. Das sind die bisher grössten Wintertransfers im nationalen Fussball.

12.01.2026

Fringer zu Trainerwechsel: «Manchmal braucht es das schon»

Fringer zu Trainerwechsel: «Manchmal braucht es das schon»

Ferrari präsentiert seinen neuen F1-Boliden

Ferrari präsentiert seinen neuen F1-Boliden

Die wichtigsten nationalen Wintertransfers 2026

Die wichtigsten nationalen Wintertransfers 2026

Mehr Videos

Mehr aus dem Ressort

Schach. Unfall kostete Daniel Naroditsky wohl das Leben

SchachUnfall kostete Daniel Naroditsky wohl das Leben

Ski nordisch. Vier Schweizer in Wertungsdurchgängen der Skiflug-WM

Ski nordischVier Schweizer in Wertungsdurchgängen der Skiflug-WM

Snowboard. Jonas Hasler erneut vorne dabei

SnowboardJonas Hasler erneut vorne dabei