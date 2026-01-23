Felix Trunz hebt ab: Ob es auch für ein Olympia-Ticket reicht, lässt sich noch nicht abschätzen. (Archivaufnahme) Keystone

Im Kampf um das dritte Olympia-Ticket der Skispringer bringt der erste Wettkampftag der Skiflug-WM in Oberstdorf keine Entscheidung zwischen Felix Trunz und Simon Ammann.

Keystone-SDA SDA

Die beiden verpassten im ersten Durchgang die Top 30 und waren somit für die Durchgänge 2 bis 4 nicht qualifiziert. Pech bekundete Ammann, der als 31. ausgerechnet von Team-Kollege Gregor Deschwanden (30.) verdrängt wurde. Trunz musste mit Platz 37 vorliebnehmen. Ammann und Trunz werden am Sonntag nochmals für den Team-Wettkampf abheben.

Sandro Hauswirth und Gregor Deschwanden, die für die Winterspiele gesetzt sind, belegen nach dem ersten Wettkampf und zwei von vier Umgängen den 26. und 30. Zwischenrang. Auch diese Leistungen liegen unter den Erwartungen.

An der Spitze hat sich der Favorit und Weltcup-Leader Domen Prevc bereits abgesetzt, obwohl ihm der erste Flug nicht optimal gelang. Die Konkurrenz liegt bereits 11 und mehr Meter zurück.