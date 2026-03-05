  1. Privatkunden
Diebstahl vor Turnierstart Wirbel bei den Paralympics: Curling-Steine gestohlen

dpa

5.3.2026 - 17:00

Schweizer Curling-Teams – wie hier bei den Paralympics 2022 in Peking – sind in Cortina nicht am Start.
Keystone
Keystone

Offiziell werden die Paralympischen Spiele in Italien erst am Freitag eröffnet. Die ersten Wettbewerbe laufen aber bereits. Schon jetzt herrscht beim Curling Aufregung.

DPA

05.03.2026, 17:00

Noch vor dem offiziellen Start der Paralympischen Spiele in Italien sorgt ein Diebstahl beim Curling für Wirbel. Zwei Steine für den bereits am Mittwoch gestarteten Rollstuhl-Curling-Wettbewerb sind aus dem Curling-Stadion in Cortina gestohlen worden, wie der Weltverband World Curling auf Anfrage mitteilte und damit mehrere Medienberichte bestätigte. Der Diebstahl werde durch die örtlichen Behörden untersucht. 

Die Steine waren zuvor beim olympischen Mixed-Doubles-Turnier, das erstmals bei den Paralympics ausgetragen wird, im Einsatz. Einfluss auf den Wettbewerb hat der Diebstahl nicht. Die Ersatzsteine seien auf die gleichen Spezifikationen wie die übrigen im Spiel befindlichen Steine gebracht worden und werden anstelle der gestohlenen Granitsteine verwendet, hiess es weiter. Schweizer Athletinnen und Athleten sind bei den Curling-Wettbewerben nicht am Start.

Von Curaçao bis Jordanien - Das sind die überraschendsten WM-Teilnehmer

An der Fussball-WM 2026 sind einige Teams dabei, mit denen nicht unbedingt jeder gerechnet hat.

Die Zahlen zum F1-Saisonauftakt - Norris könnte Historisches schaffen

Zahlen und Fakten zum GP von Melbourne

Lugano – Sion 2:1

Super League | 28. Runde | Saison 25/26

