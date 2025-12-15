  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Langlauf Nadine Fähndrich: «Zuhause auf dem Podest zu stehen, ist genial»

SDA

15.12.2025 - 05:01

Ein 3. Platz wie ein Sieg: Nadine Fähndrich jubelt über ihr erstes Podest des Winters und blickt zuversichtlich auf die weitere Saison.
Ein 3. Platz wie ein Sieg: Nadine Fähndrich jubelt über ihr erstes Podest des Winters und blickt zuversichtlich auf die weitere Saison.
Keystone

Nadine Fähndrich läuft am Samstag zum dritten Mal in Davos auf das Podest und zeigt sich erleichtert. Fast alles geht im Skating-Sprint wie geplant auf – inklusive Teamtaktik.

Keystone-SDA

15.12.2025, 05:01

15.12.2025, 07:29

Nadine Fähndrich strahlt im Scheinwerferlicht über das ganze Gesicht. «Es ist genial, zuhause auf dem Podest zu stehen», erzählt die WM-Dritte und Schweizer Ausnahmeläuferin. Der Formhöhepunkt ist natürlich auf Februar geplant, bei den Olympischen Spielen im Val di Fiemme, doch es beruhigt trotzdem, wenn man schon Anfang Saison mit den Besten mithalten kann.

Fähndrich muss sich in Davos nur von der schwedischen Seriensiegerin Jonna Sundling und der aufstrebenden Norwegerin Mathilde Myrvold geschlagen geben und hält dabei im Final zwei weitere schwedische WM- und Olympiamedaillen-Gewinnerinnen in Schach. Im Halbfinal lässt sie sich von einem Rempler der später disqualifizierten Kristine Skistad nicht aus der Ruhe bringen.

Sehr nervös

Nach einem soliden 5. Platz in Ruka und dem unerwarteten Ausscheiden im Viertelfinal in Trondheim zeigt sich Fähndrich erleichtert, dass es vor Weihnachten noch mit dem Podestplatz geklappt hat. «Ich war vor dem Prolog sehr nervös», gibt die 30-jährige Luzernerin zu. «Ich spürte den Druck schon ein wenig.» Sie hatte auf den Teamsprint, wo sie letztes Jahr mit Anja Weber Dritte geworden war, verzichtet und alles auf diesen Sprint gesetzt.

Dabei leistet Fähndrich sogar wertvolle Schützenhilfe. Als Weber vor dem Entscheid steht, in welchen Viertelfinallauf sie sich einschreiben soll, fragt sie ihre Teamkollegin, welcher Heat denn der schnellste sein werde. Selbstbewusst antwortet Fähndrich: «Meiner natürlich.» Und ja, es sei für sie okay, wenn Weber den gleichen Lauf wähle. Prompt sorgt Fähndrich für Tempo, läuft souverän zum Sieg und «zieht» Weber als einen der Lucky Loser mit in den Halbfinal.

So zeigt sich Fähndrich am Samstagabend auf der ganzen Linie zufrieden. Dem Sieg, wie sie ihn in Davos vor drei Jahren errang, trauert sie keine Sekunde nach. Zu überlegen sind Sundling und Myhrvold. «Der Final war brutal hart, und ich hatte bis zur Ziellinie Angst, dass Dahlqvist noch von hinten kommt.» Nun hat sie aber Gewissheit, dass der Formaufbau in die richtige Richtung geht. «Ich fühle mich gut, aber ich weiss, dass noch mehr geht.» Über 10 km Skating resultiert für die Sprintspezialistin am Sonntag ein solider 29. Rang.

Vorsicht beim Weihnachtsessen

Nun gilt es, die zwei Wochen Pause bis zur Tour de Ski gut zu überstehen. Fähndrich wird sie mehrheitlich zuhause in Knutwil verbringen und, wegen des fehlenden Schnees in tieferen Lagen, von Tag zu Tag schauen, wo sie trainieren geht. Im Vordergrund stehen Realp im Urnerland oder das Goms im Oberwallis.

Ein Weihnachtsessen in der Familie will sie sich nicht entgehen lassen. «Ich hoffe einfach, dass alle ehrlich sind und nicht kommen, wenn sie sich nicht ganz wohl fühlen», erklärt Fähndrich. «Oder dass ich dann halt nicht gehe.»

Das könnte dich auch interessieren

Snowboard-Star Julie Zogg: «Ich weiss, wie viel für den Olympia-Sieg zusammenpassen muss»﻿

Snowboard-Star Julie Zogg: «Ich weiss, wie viel für den Olympia-Sieg zusammenpassen muss»﻿

12.11.2025

Meistgelesen

Angreifer von Sydney waren Vater und Sohn +++ Zahl der Toten steigt auf 15
Störung bei Basel +++ Erste Probleme mit neuem Fahrplan – Zürich–Bern fiel aus
«Harry und Sally»-Regisseur Rob Reiner und Frau ermordet in Haus aufgefunden

Videos aus dem Ressort

Christian Schneuwly: «Es wird keine einfache Woche für Ludovic Magnin»

Christian Schneuwly: «Es wird keine einfache Woche für Ludovic Magnin»

14.12.2025

Alavés - Real Madrid 1:2

Alavés - Real Madrid 1:2

LALIGA | 16. Runde | Saison 25/26

14.12.2025

Lugano – Servette 4:2

Lugano – Servette 4:2

Super League | 17. Runde | Saison 25/26

14.12.2025

Christian Schneuwly: «Es wird keine einfache Woche für Ludovic Magnin»

Christian Schneuwly: «Es wird keine einfache Woche für Ludovic Magnin»

Alavés - Real Madrid 1:2

Alavés - Real Madrid 1:2

Lugano – Servette 4:2

Lugano – Servette 4:2

Mehr Videos

Mehr aus dem Ressort

Langlauf. Weber einzige Schweizerin in den Top 20

LanglaufWeber einzige Schweizerin in den Top 20

Langlauf. Nadine Fähndrich mit drittem Podestplatz in Davos

LanglaufNadine Fähndrich mit drittem Podestplatz in Davos

Langlauf. Die Freude von Näff, das schlechte Gefühl von Riebli

LanglaufDie Freude von Näff, das schlechte Gefühl von Riebli