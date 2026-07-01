Jordi Quintilla verlässt den FC St. Gallen in Richtung Zypern. Der Mittelfeldspieler schliesst sich für die kommende Saison auf Leihbasis dem Aufsteiger Nea Salamina Famagusta an.

Der Wechsel Quintillas, der einst die renommierte Nachwuchsakademie La Masia des FC Barcelona durchlief und auch unter Pep Guardiola trainierte, kommt nicht überraschend. Unter Trainer Enrico Maassen kam der 32-jährige Spanier beim Cupsieger zuletzt kaum mehr zum Einsatz. In der vergangenen Super-League-Saison stand er in vier Partien insgesamt lediglich 50 Minuten auf dem Platz.

Mit Ausnahme eines einjährigen Abstechers zum FC Basel steht Quintilla seit der Saison 2018/19 beim FCSG unter Vertrag. Sein aktueller Kontrakt mit den Ostschweizern läuft noch bis im Sommer 2028.