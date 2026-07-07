Après avoir consommé de la cocaïne, un homme du canton de Schwyz a pris le volant – avec de graves conséquences. Après une collision dans un rond-point, il a simplement continué à rouler, puis a perdu le contrôle de sa voiture peu après et a percuté un mur de plein fouet.

Avec de la cocaïne dans le sang Un homme prend la fuite après un accident et percute un mur 200 mètres plus loin

Pour un homme de 26 ans originaire du canton de Schwyz, un trajet en voiture sous l'emprise de la drogue s'est soldé par un accident avec dommage total, plusieurs chefs d'accusation et une condamnation.

D'après l'ordonnance pénale consultée par blue News, l'homme a consommé une quantité inconnue de cocaïne vers 3 heures du matin dans un bar à Brunnen (SZ). Il a ensuite pris le volant et a roulé via Schwyz jusqu’à Ibach (SZ). D’après l’ordonnance pénale, son taux de cocaïne dans le sang était d’au moins 189 microgrammes par litre pendant le trajet. Le parquet lui reproche d’avoir au moins accepté de prendre la route alors qu’il n’était pas en état de conduire.

200 mètres plus loin, la voiture a fini sa course dans le mur

C'est à Ibach qu'a eu lieu la première collision. En s'engageant dans le rond-point de la Poste, l'homme n'a pas respecté la priorité d'une voiture qui se trouvait déjà dans le rond-point. Les deux véhicules se sont frôlés. Mais au lieu de s'arrêter pour s'occuper des dégâts ou prévenir la police, l'homme a continué sa route.

À peine 200 mètres plus loin, cette fuite lui a été fatale. D’après l’ordonnance pénale, l’homme a fortement accéléré, a franchi une ligne de sécurité et s’est retrouvé sur la voie opposée. Là, malgré une circulation dense, il a tenté de dépasser deux voitures qui roulaient correctement. Il s’est ensuite engagé à contresens dans un rond-point. À cause de sa vitesse excessive, il a perdu le contrôle de sa voiture, a traversé le rond-point à toute allure, s’est envolé à plusieurs mètres du sol et a fini par percuter de plein fouet un mur de soutènement. La voiture a été complètement détruite.

D’après des informations parues dans la presse, un jeune de 17 ans se trouvait sur le siège passager. Selon la police cantonale, il aurait été grièvement blessé. L'état de santé du conducteur de 26 ans n'a pas été communiqué.

Refus de se soumettre aux tests

Le parquet pense que l'homme a délibérément omis de signaler le premier accident pour éviter qu'on vérifie s'il était apte à conduire. Comme il a lui-même eu un accident peu après, la police l'a quand même retrouvé et a pu effectuer les tests nécessaires. C’est pourquoi, selon l’ordonnance pénale, il s’agit d’une « tentative d’entrave aux mesures visant à constater l’incapacité de conduire ».

L’ordonnance pénale précise également que, du printemps 2023 au 26 avril 2025, l’homme aurait consommé environ quatre fois par an, à chaque fois environ 0,2 gramme de cocaïne, à différents endroits en Suisse. C’est ce qui ressort de l’enquête.

Il a été condamné, entre autres, pour violation grave et intentionnelle du code de la route, conduite intentionnelle en état d’incapacité, tentative d’entrave aux mesures visant à constater l’incapacité à conduire, ainsi que pour infractions à la loi sur les stupéfiants.

Le verdict est sans appel : l’homme écope d’une amende avec sursis de 120 jours-amende à 100 francs chacun. La période probatoire est de deux ans. En plus, il doit payer une amende de 4 300 francs. À ça s’ajoutent des frais de procédure d’un montant total de 2 739,30 francs.