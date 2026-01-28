Iris Caligiuri holt über 200 m alles aus sich raus
Keystone
Iris Caligiuri übersteht an der EM in Birmingham die Vorläufe und komplettiert das Schweizer Quartett in den Halbfinals über 200 m.
Mujinga Kambundji, Fabienne Hoenke und Léonie Pointet waren über 200 m bereits für die Halbfinals vom Mittwochabend gesetzt. Mit Iris Caligiuri schaffte eine vierte Schweizerin den Sprung in die Vorschlussrunde. Die 23-jährige Westschweizerin realisierte die Qualifikation in 23,39 Sekunden als Vierte ihres Vorlaufs gerade noch über die Zeit.
Weniger Wettkampfglück hatte Mélanie Roland. Über 400 m wurde sie in ihrem Vorlauf in 52,35 ebenfalls Vierte, in der Endabrechnung lief sie jedoch nur die 13.-beste Zeit und verpasste so die Halbfinal-Qualifikation um einen Rang.
Dany Brand egalisierte bei seiner Halbfinalpremiere an einer EM über 400 m Hürden in 48,96 seine persönliche Bestleistung. Dennoch reichte dies nicht für den Final der besten acht Athleten. Als Vierter seines Laufs schied der 30-jährige Zürcher aus.
Der Ire Mark English schaffte im 800-m-Halbfinal in 1:43,49 Minuten einen Europameisterschaftsrekord. Er verbesserte die bisherige Bestmarke von Olaf Beyer (1:43,84) aus dem Jahr 1978 deutlich.