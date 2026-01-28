Iris Caligiuri übersteht an der EM in Birmingham die Vorläufe und komplettiert das Schweizer Quartett in den Halbfinals über 200 m.

Vier Schweizerinnen im Halbfinal über 200 m

Mujinga Kambundji, Fabienne Hoenke und Léonie Pointet waren über 200 m bereits für die Halbfinals vom Mittwochabend gesetzt. Mit Iris Caligiuri schaffte eine vierte Schweizerin den Sprung in die Vorschlussrunde. Die 23-jährige Westschweizerin realisierte die Qualifikation in 23,39 Sekunden als Vierte ihres Vorlaufs gerade noch über die Zeit.

Weniger Wettkampfglück hatte Mélanie Roland. Über 400 m wurde sie in ihrem Vorlauf in 52,35 ebenfalls Vierte, in der Endabrechnung lief sie jedoch nur die 13.-beste Zeit und verpasste so die Halbfinal-Qualifikation um einen Rang.

Brand verpasst Final, English furios

Dany Brand egalisierte bei seiner Halbfinalpremiere an einer EM über 400 m Hürden in 48,96 seine persönliche Bestleistung. Dennoch reichte dies nicht für den Final der besten acht Athleten. Als Vierter seines Laufs schied der 30-jährige Zürcher aus.

Der Ire Mark English schaffte im 800-m-Halbfinal in 1:43,49 Minuten einen Europameisterschaftsrekord. Er verbesserte die bisherige Bestmarke von Olaf Beyer (1:43,84) aus dem Jahr 1978 deutlich.