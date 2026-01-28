Audrey Werro stellt ihre Ambitionen bereits in den Vorläufen unter Beweis, Timothé Mumenthaler hält dem Druck stand. Das sind die Fakten des zweiten Wettkampftages an der EM in Birmingham.

Muss die Krallen noch nicht wirklich ausfahren: Audrey Werro gewinnt ihren Vorlauf über 800 m locker

Frauen-Trio übersteht Vorläufe über 800 m

Audrey Werro wurde ihrer Favoritenrolle über 800 m vollauf gerecht. Die 22-jährige Freiburgerin zeigte ein taktisch kluges Rennen und kontrollierte das Geschehen von der Spitze weg. Ohne an die Grenzen zu gehen, siegte sie in 1:57,83 Minuten überlegen.

Veronica Vancardo pulverisierte ihre persönliche Bestzeit in 1:58,20 deutlich und ist neu die drittschnellste Schweizerin über die zwei Bahnrunden. Nur Werro und Selina Büchel liefen die 800 m noch schneller. Vancardo, die in ihrem Lauf Vierte wurde, qualifizierte sich über die Zeit für die Halbfinals vom Donnerstag.

Mit Valentina Rosamilia überstand auch die dritte Schweizerin die Vorläufe. Die 23-jährige Aargauerin belegte in ihrem Lauf in 1:59,09 den 2. Platz.

Mumenthaler und Brand souverän, Bonvin bricht ein

Timothé Mumenthaler schaffte über 100 m die Qualifikation für die Halbfinals. Der 23-jährige Genfer lief in seinem Heat bei einem Gegenwind von 1 m/s in 10,44 Sekunden hinter dem Belgier Emiel Botterman auf den 2. Platz. Der amtierende Europameister über die halbe Bahnrunde sprintet in der Abendsession ab 20.32 Uhr um den Final-Einzug in der Königsdisziplin.

Über 400 m Hürden steht mit Dany Brand ein Schweizer in den Halbfinals vom Mittwochmorgen. Der 30-jährige Zürcher lief in 49,07 Sekunden die zweitbeste Zeit seiner Karriere und schaffte die Qualifikation als Dritter über die Zeit. Julien Bonvin hingegen blieb in seinem Vorlauf überraschend hängen. Der 27-jährige Walliser brach auf der Zielgeraden ein und klassierte sich in 50,49 nur auf dem 4. Platz.

Küchler und Wernli scheitern

Fabio Küchler zeigte über 110 m Hürden bei einem Gegenwind von 0,9 m/s nach verhaltenem Start ein gutes Rennen. Als Dritter blieb er in einer Zeit von 14,00 Sekunden zwar deutlich über seiner persönlichen Bestzeit (13,63). Der 22-jährige Innerschweizer verpasste die Halbfinals der besten zwölf als Gesamt-13. aber nur knapp.

Lena Wernli, die ihr Ziel mit der Halbfinalqualifikation bereits erreicht hatte, blieb über 400 m Hürden ohne Chance auf den Final. Die 25-jährige Zürcherin lief in 57,17 Sekunden auf den 6. Platz.