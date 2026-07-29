Die Schweiz steht vor mehreren sehr heissen Tagen. Bis mindestens 5. August gilt in den Niederungen eine markante, regional sogar extreme Hitzewelle. Am Donnerstag steigen die Temperaturen örtlich auf bis zu 38 Grad.

Gebiete, Verhalten, Hitze-Hammer schlägt mit voller Wucht zu – alles, was du jetzt wissen musst

Darum geht’s Die stärkste Phase der Hitzewelle wird zwischen Mittwoch und Freitag erwartet.

Besonders heiss wird es in der Nordwestschweiz, am Genfersee, im Rhonetal und im Tessin.

Gewitter können regional kurz für Erleichterung sorgen, beenden die Hitze aber voraussichtlich nicht. Zusammenfassung erstellt mit

Heisse Luft subtropischen Ursprungs erreicht die Schweiz. Von Mittwoch, 29. Juli, bis voraussichtlich Mittwoch, 5. August, kommt es in den Niederungen des ganzen Landes eine markante Hitzewelle.

Für den Körper bedeutet das je nach Region eine extreme Belastung. Am heissesten wird es am Mittwoch und Donnerstag, doch danach ist noch keine wirkliche Abkühlung in den nächsten Tagen.

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So wird das Wetter in den nächsten Tagen

Vor allem am Donnerstag wird es extrem heiss. Meteoschweiz

Am Mittwoch wird es meist sonnig und sehr heiss. In den Niederungen steigen die Temperaturen auf 32 bis 36 Grad. In den zentralen und östlichen Alpen sind am Nachmittag einzelne, teilweise kräftige Schauer oder Gewitter möglich.

Der Donnerstag dürfte zum heissesten Tag werden. Bei viel Sonnenschein werden im Flachland 34 bis 38 Grad erwartet. In der Nordwestschweiz können sich später lokale Gewitter bilden.

Am Freitag bleibt es mit 32 bis 35 Grad heiss. Im Tagesverlauf entstehen zunächst über den Bergen und später gebietsweise auch im Flachland teils heftige Gewitter. In Gewitternähe sind Sturmböen möglich.

Die Hitzewelle soll mindestens bis zum 5. August anhalten. Wie sich die Temperaturen ab dem Wochenende entwickeln, ist vor allem nördlich der Alpen noch unsicher. Klar ist aber: Die Temperaturen werden weiterhin die 30-Grad-Marke knacken.

In diesen Regionen wird es am heissesten

Die höchsten Temperaturen werden in der Nordwestschweiz, am westlichen Genfersee und im Rhonetal erwartet. Dort sind örtlich bis zu 38 Grad möglich.

Für Genf werden am Mittwoch 37 Grad prognostiziert. Am Donnerstag könnten in Siders ebenfalls 37 Grad erreicht werden. In Pruntrut und Zürich liegen die Höchstwerte an beiden Tagen bei bis zu 36 Grad.

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Auch im Tessin bleibt es sehr heiss. Südlich der Alpen werden während der Hitzewelle 33 bis 36 Grad erwartet. In Lugano sinkt die Temperatur in den Nächten teilweise nur auf 23 bis 24 Grad.

Besonders belastend sind die Nächte in Städten. Dort kühlt es wegen der dicht bebauten Umgebung langsamer ab als auf dem Land. Allgemein liegen die Tiefstwerte in den Niederungen zwischen 18 und 23 Grad.

Was empfiehlt der Bund gegen die Hitze?

Viel Trinken ist in den nächsten Tagen zwingend. sda

Hitze kann zu Schwindel, Kopfschmerzen, Erschöpfung, Übelkeit oder Erbrechen führen. Besonders gefährdet sind Schwangere, Kleinkinder sowie ältere, kranke und allein lebende Personen.

Der Bund empfiehlt, direkte Sonneneinstrahlung zu vermeiden und Aktivitäten im Freien möglichst auf den Morgen oder Abend zu verlegen. Körperliche Anstrengungen sollten reduziert werden.

Wichtig ist zudem, regelmässig zu trinken – mindestens 1,5 Liter pro Tag – und auf Alkohol zu verzichten. Körper und Wohnung sollten möglichst kühl gehalten werden. Nachts lohnt es sich, die Räume intensiv zu lüften.

Empfohlen werden ausserdem leichte und kühle Speisen, eine Kopfbedeckung, Sonnencrème und Sonnenbrille. Wer ältere oder gesundheitlich angeschlagene Personen in der Nachbarschaft kennt, sollte sich nach ihnen erkundigen.

Wie sieht es mit der Waldbrandgefahr aus?

Die Waldbrandgefahr bleibt vielerorts hoch. In allen 26 Kantonen gelten Einschränkungen für Feuer im Freien.

Je nach Region reichen die Vorgaben von einem Feuerverbot im Wald und in Waldesnähe bis zu einem vollständigen Verbot im gesamten Aussenbereich. Besonders streng sind die Regeln in Teilen der West-, Süd- und Ostschweiz.

Wo ein generelles Feuerverbot gilt, sind auch Holzkohlegrills und offene Feuer an eingerichteten Feuerstellen untersagt. In Graubünden gelten die Einschränkungen nicht flächendeckend, sondern nur in bestimmten Gebieten.

Die bevorstehende Hitze dürfte die Lage zusätzlich verschärfen. Die Anweisungen der kantonalen und kommunalen Behörden müssen deshalb unbedingt beachtet werden.

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Bringen die Gewitter eine Abkühlung?

Ab Freitag nimmt die Gewitterneigung zu. Besonders in den Voralpen und Alpen, später teilweise auch im Flachland, sind kräftige Gewitter möglich.

Regional können sie die Temperaturen vorübergehend senken. Eine nachhaltige Abkühlung für die ganze Schweiz ist jedoch nicht absehbar.

Auch gegen die Trockenheit dürften einzelne Schauer nur begrenzt helfen. Ob die Hitzewarnungen in der Nordwestschweiz ab Samstag heruntergestuft werden können, ist derzeit noch offen.