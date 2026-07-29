Die Temperaturen steigen vielerorts auf deutlich über 30 Grad. Jetzt sind deine besten Tricks gefragt: Wie hältst du deine Wohnung kühl, wie schläfst du trotz Tropennacht und was verschafft dir tagsüber Erleichterung?

Glace oder Freibad Wie überstehst du die Mega-Hitze? Wir wollen deine Tipps

Darum geht’s Die Schweiz erlebt mehrere sehr heisse Tage.

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Die Schweiz schwitzt. Tagsüber steigen die Temperaturen vielerorts weit über 35 Grad, und auch nachts kühlt es nur wenig ab.

Wie kommst du durch die heissen Tage? Verdunkelst du die Wohnung schon am Morgen, schläfst du mit nassem Handtuch oder hast du einen ganz anderen Geheimtipp?

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Vielleicht kennst du auch den besten kühlen Ort in deiner Region, ein besonders erfrischendes Rezept oder einen einfachen Trick für Büro, Auto oder Schlafzimmer.

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