Die Hitzewelle Ende Juni brach viele Temperaturrekorde. Neue Daten zeigen nun: Auch der Juni in Westeuropa zeigt einen Rekord.

Gefühlte Temperaturen von mehr als 38 Grad: Touristen schützen sich vor dem Buckingham Palace in London mit Schirmen vor dem gleissenden Sonnenlicht. (26. Juni 2026)

Darum geht's Westeuropa hat laut dem EU-Institut Copernicus den wärmsten Juni seit Messbeginn erlebt.

Zwei «aussergewöhnliche Hitzewellen» haben die Region vergangenen Monat getroffen. Zusammenfassung erstellt mit

Der vergangene Juni war in Westeuropa der heisseste jemals gemessene. Die Durchschnittstemperatur lag bei 20,74 Grad, mehr als drei Grad über dem Juni-Mittel der Jahre 1991 bis 2020, wie der Klimawandeldienst des EU-Programms Copernicus in Bonn mitteilte.

Weltweit war es demnach der zweitwärmste Juni seit Beginn der Aufzeichnungen. Die Durchschnittstemperatur betrug 16,54 Grad, was 0,56 Grad über dem Juni-Durchschnitt der Jahre 1991 bis 2020 liegt. Der Juni lag damit 1,39 Grad über dem geschätzten vorindustriellen Durchschnitt von 1850 bis 1900 für diesen Monat.

Zwei starke Hitzewellen Mitte und Ende Juni sorgten in weiten Teilen West- und Südeuropas für gefühlte Temperaturen von mehr als 38 Grad. In Teilen Portugals wurden gefühlte Werte um 48 Grad erreicht, was laut Copernicus «extremen Hitzestress» bedeutet. Unter der gefühlten Temperatur verstehen Fachleute eine Kombination aus meteorologischen Werten und dem biologischen Wärmehaushalt des Menschen. Sie kann im Sommer über der gemessenen Temperatur liegen.

«Westeuropa wurde im Juni 2025 von einer aussergewöhnlichen Hitzewelle getroffen», sagte Samantha Burgess, stellvertretende Direktorin des Copernicus-Klimadienstes. Solche Extremereignisse würden in einer sich erwärmenden Welt häufiger, intensiver und gefährlicher, warnte sie. In Südwesteuropa habe die damit einhergehende Trockenheit zu Waldbränden geführt.

Auch in anderen Regionen waren Temperaturen überdurchschnittlich

Weltweit war der Juni dieses Jahres der drittwärmste seit Beginn der Aufzeichnungen. Die globale Durchschnittstemperatur lag 1,3 Grad Celsius über dem vorindustriellen Referenzwert von 1850 bis 1900. Damit war es weltweit erst der dritte Monat innerhalb von zwei Jahren, in dem die kritische 1,5-Grad-Schwelle nicht überschritten wurde.

Auch in anderen Weltregionen wurden überdurchschnittlich hohe Temperaturen gemessen, insbesondere in den USA, Nordkanada, Zentralasien, Ostasien und in Teilen der Antarktis. Dagegen verzeichneten Südamerika, insbesondere Argentinien und Chile, sowie Indien und die östliche Antarktis unterdurchschnittliche Temperaturen.

Im Mittelmeer führte eine marine Hitzewelle zu einer neuen Rekordtemperatur: Im Juni wurde dort 27 Grad Wassertemperatur an der Oberfläche gemessen, 3,7 Grad über dem Durchschnitt. Das ist der höchste jemals in der Region erfasste Tageswert im Juni. Die globale durchschnittliche Meeresoberflächentemperatur lag bei 20,72 Grad und damit auf dem dritthöchsten jemals für einen Juni gemessenen Wert. Nur der Juni 2024 war noch wärmer.

Niederschlag: Ein zweigeteiltes Europa

Beim Niederschlag war Europa zweigeteilt: Während es in West- und Südeuropa, Grossbritannien, Südskandinavien und Teilen Russlands deutlich zu trocken war, registrierten unter anderem Island, Irland, Dänemark, das Baltikum und Teile Osteuropas überdurchschnittlich viel Niederschlag. Weltweit war es in grossen Teilen von Nordamerika, Ostafrika, Zentralasien, China, Australien, Südafrika und Südamerika trockener als üblich. Dagegen fiel in den südlichen USA, Mexiko, Asien, Nordaustralien und Südbrasilien mehr Regen als im Durchschnitt.

Auch das Meereis setzte den negativen Trend fort: In der Arktis lag die Ausdehnung sechs Prozent unter dem langjährigen Mittel, der zweitniedrigste Juniwert seit Beginn der Satellitenbeobachtung. In der Antarktis lag die Meereisausdehnung neun Prozent unter dem Durchschnitt und markierte damit den drittniedrigsten Juniwert.