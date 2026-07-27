Der Lac des Brenets im Kanton Neuenburg führt derzeit aussergewöhnlich wenig Wasser. Neue Aufnahmen zeigen grosse Teile des beinahe trockenen Seebeckens. Die Schifffahrt wurde eingestellt.

Die anhaltende Trockenheit ist am Lac des Brenets besonders deutlich zu sehen.

Keine Schifffahrt mehr Neue Bilder zeigen das extreme Ausmass der Trockenheit

Darum geht’s Der Wasserstand des Lac des Brenets ist in den vergangenen Wochen weiter gesunken.

Wegen des tiefen Pegels verkehren auf dem See derzeit keine Schiffe mehr.

Auch in den kommenden Tagen ist kein länger anhaltender Regen in Sicht. Zusammenfassung erstellt mit

Die anhaltende Trockenheit ist am Lac des Brenets besonders deutlich zu sehen. Der See an der Grenze zu Frankreich ist inzwischen über weite Strecken fast ausgetrocknet.

Bereits Mitte Juni war der ungewöhnlich tiefe Wasserstand sichtbar. Seither ist der Pegel weiter gefallen. Neue Aufnahmen vom Montagmorgen zeigen grosse trockengefallene Flächen im Seebecken.

Schifffahrt eingestellt

Wegen des tiefen Wasserstands wurde der Schiffsverkehr auf dem Lac des Brenets eingestellt. Der See ist immer wieder von stark schwankenden Wasserständen betroffen. Bereits im trockenen Sommer 2022 sank der Pegel nach mehreren Wochen ohne nennenswerte Niederschläge deutlich.

Die jüngsten Messwerte vom 24. Juli zeigen einen Wasserstand von 742,13 Metern über Meer. Der Abfluss am Auslauf betrug nur noch 1,2 Kubikmeter pro Sekunde.

Für Ende Juli sind dies aussergewöhnlich tiefe Werte. Eine Entspannung ist vorerst nicht absehbar: Auch in dieser Woche wird kein länger anhaltender Regen erwartet.