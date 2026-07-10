Immer wieder kommt es im Sommer in Spanien zu schweren Waldbränden. In Andalusien hat ein grosses Feuer nun mehrere Menschen das Leben gekostet.

Darum geht's Bei einem schweren Waldbrand im südspanischen Andalusien sind mindestens zwölf Menschen gestorben.

Einige der Opfer wurden den Angaben zufolge in Fahrzeugen aufgefunden.

Der Brand war am Donnerstagnachmittag in der Gemeinde Los Gallardos in der Provinz Almería ausgebrochen, wie die Regionalregierung mitteilte.

Rund 150 Feuerwehrleute waren im Kampf gegen die Flammen im Einsatz.

Dutzende Menschen mussten evakuiert werden. Zusammenfassung erstellt mit

Bei einem Waldbrand im Süden Spaniens sind mindestens zwölf Menschen ums Leben gekommen. Das teilte der Notdienst der Region Andalusien in der Nacht auf der Plattform X mit. Einige der Opfer wurden demnach in Fahrzeugen aufgefunden.

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Der Brand war am Nachmittag in der rund 300 Kilometer nordöstlich von Málaga gelegenen Gemeinde Los Gallardos in der Provinz Almería ausgebrochen, wie die Regionalregierung mitteilte. Der regionale Gesundheitsminister Antonio Sanz sprach von einer «beispiellose Tragödie» – es sei der Waldbrand «mit den bislang schwersten Folgen» in Andalusien. «Der Schmerz ist unermesslich. Andalusien trauert, und unser Herz ist bei Almería und allen Betroffenen.»

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Ortschaften evakuiert

Nach Angaben des Ministers sind derzeit rund 150 Feuerwehrleute mit fünf Löschfahrzeugen sowie weitere Rettungskräfte in Los Gallardos im Einsatz. Die Bewohner mehrerer Ortschaften seien vorsorglich in Sicherheit gebracht worden.

Auch der spanische Ministerpräsident Pedro Sánchez brachte auf der Plattform X seine «grosse Trauer und Bestürzung angesichts der schrecklichen Folgen des Brandes» zum Ausdruck.

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In Spanien wütet derzeit eine ganze Reihe von Waldbränden. Seit Jahresbeginn haben dort grossflächige Feuer bereits mehr als 50'000 Hektar Land zerstört, wie Daten des Waldbrand-Informationssystems der Europäischen Kommission (EFFIS) zeigen.