Nach der Hitze zu Wochenbeginn bleibt es in der Schweiz zwar sommerlich warm, doch ab Mittwoch gehen die Temperaturen etwas zurück. Gleichzeitig steigt vor allem in den Bergen und zeitweise auch im Flachland die Gewittergefahr.

Darum geht’s Nach der Hitze mit rund 35 Grad sinken die Temperaturen ab Mittwoch etwas, es bleibt aber bis Ende Woche sommerlich warm.

Am Dienstag nimmt die Gewittergefahr zu, teils mit kräftigen Gewittern und Sturmböen, vor allem über den Bergen und später auch im Mittelland.

Im Flachland bleibt es insgesamt meist sonnig und trocken, sodass sich die Trockenheit vorerst kaum entspannt. Zusammenfassung erstellt mit

Es wird wieder etwas kühler: Nach Höchstwerten von rund 35 Grad zu Wochenbeginn sinken die Temperaturen wieder etwas ab Mittwoch, wie «MeteoNews» schreibt. Sommerlich warm bleibt es trotzdem bis zum Ende der Woche.

Auch am Dienstag bleibt es heiss, gleichzeitig nimmt die Gewittergefahr zu. Vor allem am Vormittag ist es in der Deutschschweiz und im Tessin noch oft sonnig, am Nachmittag entstehen über den Bergen zunehmend Quellwolken, später auch Schauer- und Gewitterzellen. Bis zum Abend steigt die Gewitterneigung auch im Mittelland deutlich an. Teilweise können die Gewitter kräftig ausfallen und von Sturmböen begleitet werden.

Am Mittwoch dreht die Höhenströmung auf Südwest. Dadurch bleibt es zwar laut «MeteoNews» weiterhin warm und vor allem in den Alpen auch etwas feuchter, die Temperaturen liegen aber leicht tiefer als an den Vortagen. Im Flachland ist es meist recht sonnig und trocken, in den Alpen sind am Nachmittag Schauer und Gewitter möglich.

Temperaturen wieder unter 30 Grad

Am Donnerstag wird es im Flachland teilweise bis recht sonnig, bei maximal knapp 30 Grad und nur vereinzelten Schauern oder Gewittern. In den Alpen dagegen ist es wechselhafter: Dort sind am Nachmittag viele, teils kräftige Gewitter zu erwarten.

Am Freitag beruhigt sich die Lage wieder etwas. Dann ist es im Flachland recht sonnig und mit 25 bis 28 Grad etwas weniger heiss, während sich Schauer und Gewitter weitgehend auf die Berge beschränken.

Trotz einzelner Gewitter bringt die Woche im Flachland insgesamt nur wenig Niederschlag. Die Trockenheit dürfte sich deshalb vorerst kaum entspannen. Auch in den Alpen fällt zwar mehr Regen, eine nachhaltige Entlastung der Situation ist aber ebenfalls nicht in Sicht.