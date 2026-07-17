Nach den heftigen Gewittern vom Donnerstag bleibt die Wetterlage auch am Freitag angespannt. Ab dem Nachmittag ziehen erneut teils kräftige Gewitter über die Schweiz. Lokal sind Hagel, Starkregen und stürmische Böen möglich.

Darum geht’s Nach den heftigen Gewittern vom Donnerstag nimmt die Gewittergefahr am Freitag erneut deutlich zu.

Besonders am späteren Nachmittag und Abend sind lokal kräftige Gewitter mit Hagel, Starkregen und Sturmböen möglich.

Auch am Wochenende bleibt das Wetter wechselhaft und zeitweise nass. Zusammenfassung erstellt mit

Die Schweiz muss sich nach den heftigen Unwettern vom Donnerstag auf die nächste Gewitterrunde einstellen. Zwar zeigt sich am Freitagvormittag vielerorts noch die Sonne, doch der freundliche Eindruck dürfte nicht lange anhalten.

Bereits am Nachmittag bilden sich verbreitet neue Schauer und Gewitter. Besonders zwischen 17 und 21 Uhr rechnen Meteorologen mit der aktivsten Phase. Betroffen sind vor allem das Mittelland, der Jura, die Zentralschweiz sowie Teile der Voralpen. Auch in der Ostschweiz können sich kräftige Gewitter entwickeln.

Dabei besteht lokal erneut die Gefahr von Hagel, Starkregen und kräftigen Windböen. Besonders entlang des Juras und in den Voralpen sind grössere Niederschlagsmengen möglich. Vor den Gewittern steigen die Temperaturen nochmals auf rund 26 Grad.

Wochenende bleibt wechselhaft

Auch am Samstag setzt sich das unbeständige Wetter fort. Neben sonnigen Abschnitten ziehen immer wieder Schauer durch, örtlich sind erneut Gewitter möglich. Besonders am Alpennordhang fällt häufiger Regen. Die Höchstwerte liegen bei rund 25 Grad.

Am Sonntag beruhigt sich die Wetterlage etwas. Im Flachland zeigt sich zeitweise die Sonne, vor allem im Osten sind aber weiterhin einzelne Schauer möglich. In den Alpen bleibt das Wetter wechselhaft. Die Temperaturen gehen leicht zurück und erreichen noch etwa 23 Grad.