Eine fünfköpfige Gruppe ist am Donnerstagabend auf dem Walensee von einem starken Windsturm überrascht worden. Drei Personen konnten sich retten oder wurden geborgen. Zwei weitere werden weiterhin vermisst.

Suchaktion läuft Zwei Stand-up-Paddler nach Sturm auf dem Walensee vermisst

Darum geht's Fünf Stand-up-Paddler gerieten am Donnerstagabend auf dem Walensee in einen starken Windsturm.

Zwei Personen schwammen ans Ufer, eine weitere wurde von der Seerettung aus dem Wasser gezogen.

Zwei Menschen werden weiterhin vermisst, die Suche wurde am Freitag fortgesetzt. Zusammenfassung erstellt mit

Seit Donnerstagabend werden zwei Stand-up-Paddler auf dem Walensee vermisst. Sie wurden von einem plötzlichen Sturm überrascht, wie die Kantonspolizei Glarus am Freitag in einer Mitteilung schrieb.

Die beiden vermissten Personen gehörten einer fünfköpfigen Gruppe an, die auf dem See mit Stand-up-Paddle-Boards unterwegs war. Sie geriet in Schwierigkeiten, als in der Seemitte zwischen der Gemeinde Weesen SG und der ehemaligen Raststätte Mühlehorn GL ein starker Windsturm aufkam.

Zwei Personen konnten laut Mitteilung ans Ufer schwimmen. Eine weitere Person wurde durch die Seerettung aus dem Wasser gezogen.

An einer Suchaktion nach den beiden vermissten Personen beteiligten sich die Seerettung, die Rega, Patrouillen der Kantonspolizeien St. Gallen und Glarus sowie weitere Einsatzorganisationen. Dabei kamen Drohnen zum Einsatz. Dennoch konnten die beiden Personen bisher nicht gefunden werden.

Die Suche wurde am Freitag fortgesetzt. Es werden derzeit aufgrund des Persönlichkeitsschutzes keine weiteren Angaben zu den vermissten Personen gemacht, hiess es in der Mitteilung weiter.