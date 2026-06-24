Für das letzte Gruppenspiel gegen Kanada nimmt Murat Yakin viele Änderungen in der Startaufstellung vor. Von Beginn an spielen unter anderem Johan Manzambi, Djibril Sow und Luca Jaquez.

Es war die grosse Frage vor dem Spiel: Schafft es Johan Manzambi nach seiner starken Leistung gegen Bosnien-Herzegowina erstmals an dieser WM in die Startaufstellung? Die Antwort lautet: Ja. Murat Yakin schenkt dem 20-Jährigen das Vertrauen.

Manzambi ist einer von mehreren neuen Spielern, die im Vergleich zum letzten Spiel von Beginn an auf dem Platz stehen. So wurde gleich die gesamte Offensivreihe hinter Breel Embolo ausgetauscht. Anstelle von Michel Aebischer, Fabian Rieder und Dan Ndoye beginnen Ruben Vargas, Djibril Sow und eben Manzambi.

Auch in der Verteidigung gibt es eine Änderung: Luca Jaquez, der gegen Bosnien-Herzegowina für die Schlussphase eingewechselt wurde, steht dieses Mal in der Startaufstellung. Damit beginnt die Schweiz zum dritten Mal in Folge mit einem anderen Rechtsverteidiger.

Beim Duell in Vancouver geht es darum, wer sich den 1. Platz in der Gruppe B holt. Die Schweiz braucht dazu einen Sieg, Kanada reicht ein Unentschieden.

Die Aufstellung der Schweiz: Kobel; Jaquez, Elvedi, Akanji, Rodriguez; Xhaka, Freuler; Manzambi, Sow, Vargas; Embolo.

Die Aufstellung Kanadas: Crépeau; Johnston, De Fougerolles, Cornelius, Laryea; Buchanan, Saliba, Choinière, Ahmed; David, Larin.