Last year Büne Huber set the Gurten on fire Madcom / Roman Gaigg

You have to work, are on vacation or simply didn't get any more tickets? No problem! blue News takes you to the festival in the ticker.

Valérie Glutz

Gurtenfestival 2025 The Gurtenfestival takes place from July 16 to 19 on Bern's local mountain, Gurten.

Visitors can look forward to performances by Macklemore, K.I.Z., Will Smith, CRO and Franz Ferdinand, among others. Show more

Bist du am Gurten? Und du hast etwas Besonderes erlebt? Oder coole Fotos und Videos gemacht? Dann teile es mit uns!

Am einfachsten erreichst du uns über WhatsApp unter +41 79 282 27 12 oder per E-Mail .

Liveticker New posts

Liveticker closed

July 16, 1 p.m. It was so beautiful at Gurten last year: It's finally time again: the Gurten Festival kicks off on Wednesday. But first, let's reminisce - that's how great it was last year: Show more

More Gurtenfestival videos