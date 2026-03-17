One night, one stage and many stars: Energy Star Night brings Stress, Zian and many other national and international acts to the St. Jakobshalle in Basel on April 10, 2026. Take part and win 2 × 2 tickets.
17.03.2026, 15:27
Visnoth Raskunasingam
No time? blue News summarizes for you
The Energy Star Night brings national and international acts to the St. Jakobshalle Basel on April 10.
Experience Stress, Zian, Iggi Kelly and many other stars live.
blue News is giving away 2 × 2 tickets for the big music event in Basel.
If you want to experience the Energy Star Night in Basel live, then secure your tickets now and experience an unforgettable evening of music.
Fill out the entry form below - and with a bit of luck, you'll soon be one of the winners.
The closing date for entries is April 7, 23:59.
Teilnahmeschluss ist der Mittwoch, 7. April um 23:59 Uhr. Die Gewinner*innen werden persönlich benachrichtigt.
Die Teilnahme am Wettbewerb erfolgt kostenlos und ohne Kaufzwang. Teilnahmeberechtigt sind natürliche Personen mit Wohnsitz in der Schweiz, welche das 18. Lebensjahr vollendet haben. Pro Person ist nur eine Teilnahme am Wettbewerb zulässig.
Von der Teilnahme ausgeschlossen sind Mitarbeitende und deren Angehörige der Swisscom-Gruppe, blue Entertainment AG, Entertainment Programm AG, blue Vertragshändler*innen und Agent*innen sowie alle mit dem Wettbewerb beauftragten Partner*innen.
Die blue Entertainment AG behält sich das Recht vor, Teilnehmende ohne Angabe von Gründen vom Wettbewerb auszuschliessen. Die Gewinner*innen werden schriftlich oder telefonisch benachrichtigt. Wettbewerbsteilnehmende willigen mit ihrer Teilnahme ein, dass ihre Personendaten gespeichert, bearbeitet und für Werbe- und Marketingzwecke der blue Entertainment AG verwendet werden dürfen.
Die blue Entertainment AG verpflichtet sich, die im Zusammenhang mit der Durchführung des Wettbewerbs gewonnenen Daten sorgfältig zu behandeln und in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Datenschutzbestimmungen zu verwalten. Über den Wettbewerb wird keine Korrespondenz geführt. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Eine Barauszahlung oder ein Umtausch der Wettbewerbspreise ist nicht möglich.