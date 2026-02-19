Experience the 98th Academy Awards® live on the big screen. Take part in the competition now and win 2 x 2 tickets.
The Oscars are awarded annually by the US Academy of Motion Picture Arts and Sciences. Around 10,000 members can vote on the awards. This year's Academy Awards ceremony will take place on the night of March 16 at the Dolby Theatre in Los Angeles. Actor Conan O'Brien will host the evening. For the first time this year, an Oscar will also be awarded in the Best Casting category.
Everything else you need to know about the 98th Academy Awards can be found here in the article.
Simply fill out the entry form below - and with a bit of luck, you'll soon be one of the lucky winners.
The closing date for entries is March 6, 2026, 11:59 pm.
Teilnahmeschluss ist der Donnerstag, 13. März 2026. Die Gewinner*innen werden persönlich benachrichtigt.
Die Teilnahme am Wettbewerb erfolgt kostenlos und ohne Kaufzwang. Teilnahmeberechtigt sind natürliche Personen mit Wohnsitz in der Schweiz, welche das 18. Lebensjahr vollendet haben. Pro Person ist nur eine Teilnahme am Wettbewerb zulässig.
Von der Teilnahme ausgeschlossen sind Mitarbeitende und deren Angehörige der Swisscom-Gruppe, blue Entertainment AG, Entertainment Programm AG, blue Vertragshändler*innen und Agent*innen sowie alle mit dem Wettbewerb beauftragten Partner*innen.
Die blue Entertainment AG behält sich das Recht vor, Teilnehmende ohne Angabe von Gründen vom Wettbewerb auszuschliessen. Die Gewinner*innen werden schriftlich oder telefonisch benachrichtigt. Wettbewerbsteilnehmende willigen mit ihrer Teilnahme ein, dass ihre Personendaten gespeichert, bearbeitet und für Werbe- und Marketingzwecke der blue Entertainment AG verwendet werden dürfen.
Die blue Entertainment AG verpflichtet sich, die im Zusammenhang mit der Durchführung des Wettbewerbs gewonnenen Daten sorgfältig zu behandeln und in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Datenschutzbestimmungen zu verwalten. Über den Wettbewerb wird keine Korrespondenz geführt. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Eine Barauszahlung oder ein Umtausch der Wettbewerbspreise ist nicht möglich.
From the department