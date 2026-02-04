Teilnahmeschluss ist der Donnerstag, 09. Februar 2026, 04:30 Uhr. Die Gewinner*innen werden persönlich benachrichtigt.

Die Teilnahme am Wettbewerb erfolgt kostenlos und ohne Kaufzwang. Teilnahmeberechtigt sind natürliche Personen mit Wohnsitz in der Schweiz, welche das 18. Lebensjahr vollendet haben. Pro Person ist nur eine Teilnahme am Wettbewerb zulässig.

Von der Teilnahme ausgeschlossen sind Mitarbeitende und deren Angehörige der Swisscom-Gruppe, blue Entertainment AG, Entertainment Programm AG, blue Vertragshändler*innen und Agent*innen sowie alle mit dem Wettbewerb beauftragten Partner*innen.

Die blue Entertainment AG behält sich das Recht vor, Teilnehmende ohne Angabe von Gründen vom Wettbewerb auszuschliessen. Die Gewinner*innen werden schriftlich oder telefonisch benachrichtigt. Wettbewerbsteilnehmende willigen mit ihrer Teilnahme ein, dass ihre Personendaten gespeichert, bearbeitet und für Werbe- und Marketingzwecke der blue Entertainment AG verwendet werden dürfen.

Die blue Entertainment AG verpflichtet sich, die im Zusammenhang mit der Durchführung des Wettbewerbs gewonnenen Daten sorgfältig zu behandeln und in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Datenschutzbestimmungen zu verwalten. Über den Wettbewerb wird keine Korrespondenz geführt. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Eine Barauszahlung oder ein Umtausch der Wettbewerbspreise ist nicht möglich.