Contest Win tickets for the live broadcast of the Super Bowl at the cinema

Visnoth Raskunasingam

4.2.2026

The Seahawks are in the Super Bowl for the fourth time in their history. With a little luck, you can be there live: blue News is giving away 2 x 2 movie tickets for the live broadcast of the 60th Super Bowl.
Lindsey Wasson/AP/dpa

On February 8, the time has finally come. Experience the Super Bowl live in the blue Cinema cinemas. Be there and celebrate the highlight of the year. Take part in the competition now and win 2 x 2 tickets.

Here's how you can take part

Simply fill out the entry form below - and with a bit of luck, you'll soon be one of the lucky winners.

The closing date for entries is February 9, 2026, 04.30 am.

Mit dem Absenden des Formulars stimmst du den Teilnahmebedingungen zu.


Teilnahmeschluss ist der Donnerstag, 09. Februar 2026, 04:30 Uhr. Die Gewinner*innen werden persönlich benachrichtigt.

Die Teilnahme am Wettbewerb erfolgt kostenlos und ohne Kaufzwang. Teilnahmeberechtigt sind natürliche Personen mit Wohnsitz in der Schweiz, welche das 18. Lebensjahr vollendet haben. Pro Person ist nur eine Teilnahme am Wettbewerb zulässig.

Von der Teilnahme ausgeschlossen sind Mitarbeitende und deren Angehörige der Swisscom-Gruppe, blue Entertainment AG, Entertainment Programm AG, blue Vertragshändler*innen und Agent*innen sowie alle mit dem Wettbewerb beauftragten Partner*innen.

Die blue Entertainment AG behält sich das Recht vor, Teilnehmende ohne Angabe von Gründen vom Wettbewerb auszuschliessen. Die Gewinner*innen werden schriftlich oder telefonisch benachrichtigt. Wettbewerbsteilnehmende willigen mit ihrer Teilnahme ein, dass ihre Personendaten gespeichert, bearbeitet und für Werbe- und Marketingzwecke der blue Entertainment AG verwendet werden dürfen.

Die blue Entertainment AG verpflichtet sich, die im Zusammenhang mit der Durchführung des Wettbewerbs gewonnenen Daten sorgfältig zu behandeln und in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Datenschutzbestimmungen zu verwalten. Über den Wettbewerb wird keine Korrespondenz geführt. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Eine Barauszahlung oder ein Umtausch der Wettbewerbspreise ist nicht möglich.

