SVP posters for the "10 Million Switzerland" initiative. (KEYSTONE/Peter Schneider) KEYSTONE

The SVP is taking a moderate stance in the referendum campaign on the "10 million Swiss" initiative - but internally, much harsher tones and concrete proposals such as quotas for foreigners have been discussed.

Lea Oetiker

No time? blue News summarizes for you The SVP is adopting a moderate stance in the referendum campaign on the "10 million Swiss" initiative in order to appeal to broader sections of the electorate.

Internally and in the past, however, it took a much tougher stance, for example on the return of foreigner quotas.

Officially, it now stands by "quotas and maximum numbers", but distances itself from rigid models. Show more

The SVP is taking a conspicuously moderate stance in the referendum campaign on the "10 million Swiss" initiative - at least outwardly. Ahead of the important vote on June 14, the party is largely refraining from the provocative campaigns and sharp rhetoric that were common in previous years, reports the "Aargauer Zeitung".

Instead, party president Marcel Dettling and his fellow campaigners are emphasizing issues such as a lack of hospital beds, overcrowded trains and green spaces covered in concrete in interviews.

This cautious strategy is apparently intended to make the issue more appealing to voters from the political center. The campaign also remains unusually soft visually: the current referendum poster with a railroad barrier in front of the Matterhorn even does without a party logo.

Harsh tones behind the scenes

Behind the scenes, however, the tone is much harsher. At a meeting of the National Council's Political Affairs Committee around a year ago, SVP representatives warned of "foreign infiltration" and spoke of "asylum seekers" who raped women, as the newspaper writes.

The party also discussed specific implementation models internally, which are rarely discussed in public. For example, the SVP brought up a return to quotas for foreigners as early as 2025, a system that was in place in Switzerland until 2001. At that time, around 50,000 foreign workers immigrated every year, explained SVP National Councillor Thomas Knutti and asked: "Would that be a conceivable way to implement the initiative?"

Party President Dettling replied: "The quota system created order; it worked." Zurich SVP President Dominik Ledergerber added: "The exact figure would have to be defined together with the business community. Around 60,000 people leave Switzerland every year. So we could certainly admit 60,000 foreign workers every year."

Eidgenössische Volksinitiative «Keine 10-Millionen-Schweiz! (Nachhaltigkeitsinitiative)» Die Bundesverfassung1 wird wie folgt geändert: Art. 73a Nachhaltige Bevölkerungsentwicklung 1 Die ständige Wohnbevölkerung der Schweiz darf zehn Millionen Menschen vor dem Jahr 2050 nicht überschreiten. Ab 2050 kann der Bundesrat den Grenzwert jährlich durch Verordnung um den Geburtenüberschuss anpassen. Der Bund stellt sicher, dass der Grenzwert eingehalten wird. 2 Bund und Kantone treffen im Rahmen ihrer Zuständigkeiten Massnahmen für eine nachhaltige Bevölkerungsentwicklung, insbesondere zum Schutz der Umwelt und im Interesse der dauerhaften Erhaltung der natürlichen Lebensgrundlagen, der Leistungsfähigkeit der Infrastrukturen, der Gesundheitsversorgung und der schweizerischen Sozialversicherungen. 3 Die ständige Wohnbevölkerung umfasst alle schweizerischen Staatsangehörigen mit einem Hauptwohnsitz in der Schweiz sowie alle ausländischen Staatsangehörigen mit einem Aufenthaltstitel für mindestens zwölf Monate oder mit einer Aufenthaltsdauer in der Schweiz von mindestens zwölf Monaten. Art. 197 Ziff. 152 Übergangsbestimmungen zu Art. 73a 1 Überschreitet die ständige Wohnbevölkerung der Schweiz vor dem Jahr 2050 neuneinhalb Millionen Menschen, so treffen der Bundesrat und die Bundesversammlung im Rahmen ihrer Zuständigkeiten Massnahmen im Hinblick auf die Einhaltung des Grenzwertes gemäss Artikel 73a Absatz 1, insbesondere im Asylbereich und beim Familiennachzug. Der Bundesrat unterbreitet der Bundesversammlung einen entsprechenden Gesetzesentwurf. Ab dem Zeitpunkt der Überschreitung erhalten vorläufig Aufgenommene keine Aufenthalts- oder Niederlassungsbewilligung, kein Schweizer Bürgerrecht und kein anderweitiges Bleiberecht. Vorbehalten sind die zwingenden Bestimmungen des Völkerrechts. Der Bundesrat strebt ausserdem im Hinblick auf die Einhaltung des Grenzwertes gemäss Artikel 73a Absatz 1 die Neuverhandlung bevölkerungswachstumstreibender internationaler Übereinkommen, seien sie rechtsverbindlich oder nicht, oder die Aushandlung von Ausnahme- oder Schutzklauseln an. Sehen Übereinkommen solche Klauseln vor, so ruft der Bundesrat sie an. 2 Überschreitet die ständige Wohnbevölkerung der Schweiz den Grenzwert gemäss Artikel 73a Absatz 1, so treffen der Bundesrat und die Bundesversammlung alle ihnen zur Verfügung stehenden Massnahmen zur Einhaltung des Grenzwertes. Absatz 1 gilt entsprechend. Jedoch sind internationale Übereinkommen im Sinn von Absatz 1 auf den nächstmöglichen Termin zu kündigen, insbesondere der Globale Pakt vom 19. Dezember 2018 für eine sichere, geordnete und reguläre Migration (UNO-Migrationspakt), falls die Schweiz diesen unterzeichnet hat. Ist der Grenzwert gemäss Artikel 73a Absatz 1 nach Ablauf von zwei Jahren seit seiner erstmaligen Überschreitung noch nicht wieder eingehalten und konnten bis dahin keine Ausnahme- oder Schutzklauseln ausgehandelt oder angerufen werden, mit denen die Einhaltung des Grenzwertes gemäss Artikel 73a Absatz 1 erreicht wird, so ist auch das Abkommen vom 21. Juni 19993 zwischen der Schweizerischen Eidgenossenschaft einerseits und der Europäischen Gemeinschaft und ihren Mitgliedstaaten andererseits über die Freizügigkeit (Personenfreizügigkeitsabkommen) auf den nächstmöglichen Termin zu kündigen. 3 Der Bundesrat erlässt die Ausführungsbestimmungen in Form einer Verordnung innerhalb eines Jahres nach Annahme von Artikel 73a durch Volk und Stände. Die Verordnung gilt bis zum Inkrafttreten der von der Bundesversammlung erlassenen Ausführungsbestimmungen. Ich möchte es genauer wissen

SVP distances itself from the seasonal worker statute

Today, the party speaks publicly of significantly lower figures. At the same time, it is distancing itself from previous models such as the seasonal worker statute, as the "Aargauer Zeitung" further reports. "A rigid quota system is not what we are aiming for at the moment," said SVP Vice President Franz Grüter recently. And: "No, it's not about reinstating the seasonal worker statute."

Nevertheless, Grüter points out that Switzerland has already said yes to "quotas and maximum numbers" once with the mass immigration initiative. The debate on future immigration is therefore likely to become even more heated - even if the referendum campaign is currently being conducted in an unusually moderate manner.