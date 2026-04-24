SVP National Councillor Barbara Steinemann (from right), Central National Councillor Nicole Barandun, SGB Chief Economist Daniel Lampart and moderator Kaspar Surber discussed the SVP sustainability initiative in Zurich on Thursday. blue News

Switzerland is facing a choice of direction: Should the Swiss resident population be capped at 10 million? The fronts are hardened, as a trade union debate in Zurich demonstrated.

Dominik Müller

No time? blue News summarizes for you At a trade union debate in Zurich, SP Federal Councillor Beat Jans campaigned for a No to the SVP initiative "No 10 million Swiss".

At the subsequent panel discussion, opponents criticized an impending break with Europe and warned of economic damage and a shortage of skilled workers.

One SVP National Councillor, however, sees the bill as a necessary means of controlling migration. Show more

On June 14, Swiss voters will decide on the SVP's "No 10 million Swiss" initiative. The proposal demands that the permanent resident population in Switzerland should not exceed 10 million people before 2050.

Should the population be capped and immigration significantly restricted? Will the initiative force us to terminate the bilateral agreements? And who will pay the price if the free movement of persons ceases? The questions are polarizing and the public debate is already emotionally charged: The Yes camp is talking about the "sustainability" initiative, the opponents about the "chaos" initiative.

The fact that the result of the vote is crucial for the future of the country is also demonstrated by the commitment of the Federal Council: Justice Minister Beat Jans is currently touring Switzerland to campaign for a No vote. Last week, he attended events organized by the Bern Trade Union Federation and the pharmaceutical company Novartis in Basel, and on Thursday he gave a lecture to trade unionists in Zurich.

Contradictory panel discussion

The SP magistrate remained true to his arguments at all his appearances. The initiative would destroy bridges to Europe and problems in this country such as scarce living space, full trains, traffic jams and crime would remain unsolved.

Because a Federal Councillor is obliged to provide factual information about a proposal, Jans left the sharp tongue to Daniel Lampart. Together with National Councillors Barbara Steinemann (SVP) and Nicole Barandun (Die Mitte), the Chief Economist of the Swiss Federation of Trade Unions (SGB) took part in a panel discussion at the Weisser Wind restaurant in Zurich's Oberdorf district following Jans' speech.

There was agreement that the vote was far-reaching - but disagreement as to why. For Barandun and Lampart, the initiative is a breach of the bilateral agreements. For Steinemann, it is a necessary reaction to "uncontrolled immigration": "Our population has increased by 27 percent since 2000. This is an enormous burden on the environment and infrastructure."

"Politically and economically a complete nonsense"

"I think this initiative is extremely dangerous. If we break with the EU, it's complete nonsense, both politically and economically," disagreed Lampart. Without immigration, Switzerland would face a massive shortage of skilled workers. Barandun added: "If companies can no longer fill their vacancies, they will have to close."

Steinemann countered: "Even if the initiative is accepted, immigration is still possible - simply controlled." In addition, there are also numerous unemployed Swiss nationals in sectors such as the hospitality industry, which traditionally employs many foreign workers, who could cushion a potential shortage of skilled workers.

Eidgenössische Volksinitiative «Keine 10-Millionen-Schweiz! (Nachhaltigkeitsinitiative)» Die Bundesverfassung1 wird wie folgt geändert: Art. 73a Nachhaltige Bevölkerungsentwicklung 1 Die ständige Wohnbevölkerung der Schweiz darf zehn Millionen Menschen vor dem Jahr 2050 nicht überschreiten. Ab 2050 kann der Bundesrat den Grenzwert jährlich durch Verordnung um den Geburtenüberschuss anpassen. Der Bund stellt sicher, dass der Grenzwert eingehalten wird. 2 Bund und Kantone treffen im Rahmen ihrer Zuständigkeiten Massnahmen für eine nachhaltige Bevölkerungsentwicklung, insbesondere zum Schutz der Umwelt und im Interesse der dauerhaften Erhaltung der natürlichen Lebensgrundlagen, der Leistungsfähigkeit der Infrastrukturen, der Gesundheitsversorgung und der schweizerischen Sozialversicherungen. 3 Die ständige Wohnbevölkerung umfasst alle schweizerischen Staatsangehörigen mit einem Hauptwohnsitz in der Schweiz sowie alle ausländischen Staatsangehörigen mit einem Aufenthaltstitel für mindestens zwölf Monate oder mit einer Aufenthaltsdauer in der Schweiz von mindestens zwölf Monaten. Art. 197 Ziff. 152 Übergangsbestimmungen zu Art. 73a 1 Überschreitet die ständige Wohnbevölkerung der Schweiz vor dem Jahr 2050 neuneinhalb Millionen Menschen, so treffen der Bundesrat und die Bundesversammlung im Rahmen ihrer Zuständigkeiten Massnahmen im Hinblick auf die Einhaltung des Grenzwertes gemäss Artikel 73a Absatz 1, insbesondere im Asylbereich und beim Familiennachzug. Der Bundesrat unterbreitet der Bundesversammlung einen entsprechenden Gesetzesentwurf. Ab dem Zeitpunkt der Überschreitung erhalten vorläufig Aufgenommene keine Aufenthalts- oder Niederlassungsbewilligung, kein Schweizer Bürgerrecht und kein anderweitiges Bleiberecht. Vorbehalten sind die zwingenden Bestimmungen des Völkerrechts. Der Bundesrat strebt ausserdem im Hinblick auf die Einhaltung des Grenzwertes gemäss Artikel 73a Absatz 1 die Neuverhandlung bevölkerungswachstumstreibender internationaler Übereinkommen, seien sie rechtsverbindlich oder nicht, oder die Aushandlung von Ausnahme- oder Schutzklauseln an. Sehen Übereinkommen solche Klauseln vor, so ruft der Bundesrat sie an. 2 Überschreitet die ständige Wohnbevölkerung der Schweiz den Grenzwert gemäss Artikel 73a Absatz 1, so treffen der Bundesrat und die Bundesversammlung alle ihnen zur Verfügung stehenden Massnahmen zur Einhaltung des Grenzwertes. Absatz 1 gilt entsprechend. Jedoch sind internationale Übereinkommen im Sinn von Absatz 1 auf den nächstmöglichen Termin zu kündigen, insbesondere der Globale Pakt vom 19. Dezember 2018 für eine sichere, geordnete und reguläre Migration (UNO-Migrationspakt), falls die Schweiz diesen unterzeichnet hat. Ist der Grenzwert gemäss Artikel 73a Absatz 1 nach Ablauf von zwei Jahren seit seiner erstmaligen Überschreitung noch nicht wieder eingehalten und konnten bis dahin keine Ausnahme- oder Schutzklauseln ausgehandelt oder angerufen werden, mit denen die Einhaltung des Grenzwertes gemäss Artikel 73a Absatz 1 erreicht wird, so ist auch das Abkommen vom 21. Juni 19993 zwischen der Schweizerischen Eidgenossenschaft einerseits und der Europäischen Gemeinschaft und ihren Mitgliedstaaten andererseits über die Freizügigkeit (Personenfreizügigkeitsabkommen) auf den nächstmöglichen Termin zu kündigen. 3 Der Bundesrat erlässt die Ausführungsbestimmungen in Form einer Verordnung innerhalb eines Jahres nach Annahme von Artikel 73a durch Volk und Stände. Die Verordnung gilt bis zum Inkrafttreten der von der Bundesversammlung erlassenen Ausführungsbestimmungen. Ich möchte es genauer wissen

According to Steinemann, a yes vote does not automatically mean the end of the free movement of persons: "Our diplomats will have to negotiate this with the EU."

Bad hospitals to reduce the population?

Lampert takes a completely different view: "The text of the initiative is crystal clear. The free movement of persons would fall." The SVP is hoping for a return to the seasonal worker system as Switzerland knew it before the turn of the millennium. Back then, Swiss companies were able to employ foreign workers for a few months at a low wage and with hardly any social benefits.

Lampert fears drastic effects in the healthcare sector, for example: "Would you like to be treated in a hospital where the staff is changed every six months? Not me." According to the SGB chief economist, patient mortality would increase - similar to what happened in the UK after Brexit. "In this respect, the initiative is actually the best program to reduce the population in Switzerland."

Steinemann then asked her discussion partner to "please remain serious". One thing seems clear: the referendum campaign has only just begun, but there is already a lot of heat.

Video from the department