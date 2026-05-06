Wants to prevent the SVP's 10 million initiative: National team captain Lia Wälti. Keystone/Andreas Becker (Archivbild)

Numerous celebrities are speaking out against the SVP's 10 million initiative in a manifesto. They warn of an isolated Switzerland - and sharply criticize the party.

Oliver Kohlmaier

No time? blue News summarizes for you Numerous Swiss celebrities, including national team captain Lia Wälti and writer Martin Suter, are opposing the SVP's 10 million initiative

In a manifesto, they urgently warn against accepting the initiative on June 14.

According to the "No 10 million Switzerland" initiative, the permanent resident population must not exceed ten million before 2050. Show more

The popular initiative "No 10-million-Switzerland" demands that the Federal Council must do everything possible if there are too many people living in the country. However, after the SVP had no chance with its limitation initiative in 2020, this time it could work.

The vote will take place on June 14 and , according to polls, a majority of voters are in favor of accepting the initiative. All other parties are against it, but have so far failed with counter-proposals.

Now numerous Swiss celebrities are speaking out against the initiative. On Tuesday evening, well-known personalities from the worlds of sport, culture, science and society launched a manifesto together with the weekly newspaper (WOZ).

SVP program should be included in the constitution

"The party program of the SVP will be carved into the constitution," it says. In the text, the authors urgently warn of the consequences for the country. This is because the SVP wants to "erect bars around Switzerland". If the initiative is accepted, it would lead to a break with neighboring countries and the EU. The end of the free movement of persons would inevitably lead to the termination of bilateral agreements: "Switzerland fragile and alone in a raging, insecure world."

Nati captain Lia Wälti was one of the first signatories of the manifesto. "A Switzerland that excludes people and weakens this diversity is not the Switzerland I stand for," says the Juventus player, who took her first steps in professional football at YB. Football thrives on diversity, exchange and international experience.

Numerous successful Swiss writers have also signed the manifesto, including Martin Suter, Dorothee Elmiger and Nelio Biedermann. The band Züri West, David Constantin ("Tschugger") and Carol Schuler ("Tatort") have also signed up.

From the world of science, the list includes climate researcher Reto Knutti (ETH) and environmental historian Debjani Bhattacharyya (University of Zurich). She says that sustainability has very little to do with population figures. "Ecological burdens are based on our consumer society."

With its decidedly left-wing stance, the weekly is not the only newspaper to speak out against the initiative. The head of the "Neue Zürcher Zeitung" newspaper also positioned himself against the initiative in an opinion piece.

No overshoot before 2050

With the "No 10 million Swiss" or sustainability initiative, the SVP is once again attempting to limit immigration. According to the text of the initiative, the permanent resident population must not exceed ten million before 2050. If 9.5 million people live in the country before 2050, the Federal Council and parliament must take measures in the areas of asylum and family reunification. Temporarily admitted persons may no longer receive a permanent residence permit and may no longer be naturalized.

Eidgenössische Volksinitiative «Keine 10-Millionen-Schweiz! (Nachhaltigkeitsinitiative)» Die Bundesverfassung1 wird wie folgt geändert: Art. 73a Nachhaltige Bevölkerungsentwicklung 1 Die ständige Wohnbevölkerung der Schweiz darf zehn Millionen Menschen vor dem Jahr 2050 nicht überschreiten. Ab 2050 kann der Bundesrat den Grenzwert jährlich durch Verordnung um den Geburtenüberschuss anpassen. Der Bund stellt sicher, dass der Grenzwert eingehalten wird. 2 Bund und Kantone treffen im Rahmen ihrer Zuständigkeiten Massnahmen für eine nachhaltige Bevölkerungsentwicklung, insbesondere zum Schutz der Umwelt und im Interesse der dauerhaften Erhaltung der natürlichen Lebensgrundlagen, der Leistungsfähigkeit der Infrastrukturen, der Gesundheitsversorgung und der schweizerischen Sozialversicherungen. 3 Die ständige Wohnbevölkerung umfasst alle schweizerischen Staatsangehörigen mit einem Hauptwohnsitz in der Schweiz sowie alle ausländischen Staatsangehörigen mit einem Aufenthaltstitel für mindestens zwölf Monate oder mit einer Aufenthaltsdauer in der Schweiz von mindestens zwölf Monaten. Art. 197 Ziff. 152 Übergangsbestimmungen zu Art. 73a 1 Überschreitet die ständige Wohnbevölkerung der Schweiz vor dem Jahr 2050 neuneinhalb Millionen Menschen, so treffen der Bundesrat und die Bundesversammlung im Rahmen ihrer Zuständigkeiten Massnahmen im Hinblick auf die Einhaltung des Grenzwertes gemäss Artikel 73a Absatz 1, insbesondere im Asylbereich und beim Familiennachzug. Der Bundesrat unterbreitet der Bundesversammlung einen entsprechenden Gesetzesentwurf. Ab dem Zeitpunkt der Überschreitung erhalten vorläufig Aufgenommene keine Aufenthalts- oder Niederlassungsbewilligung, kein Schweizer Bürgerrecht und kein anderweitiges Bleiberecht. Vorbehalten sind die zwingenden Bestimmungen des Völkerrechts. Der Bundesrat strebt ausserdem im Hinblick auf die Einhaltung des Grenzwertes gemäss Artikel 73a Absatz 1 die Neuverhandlung bevölkerungswachstumstreibender internationaler Übereinkommen, seien sie rechtsverbindlich oder nicht, oder die Aushandlung von Ausnahme- oder Schutzklauseln an. Sehen Übereinkommen solche Klauseln vor, so ruft der Bundesrat sie an. 2 Überschreitet die ständige Wohnbevölkerung der Schweiz den Grenzwert gemäss Artikel 73a Absatz 1, so treffen der Bundesrat und die Bundesversammlung alle ihnen zur Verfügung stehenden Massnahmen zur Einhaltung des Grenzwertes. Absatz 1 gilt entsprechend. Jedoch sind internationale Übereinkommen im Sinn von Absatz 1 auf den nächstmöglichen Termin zu kündigen, insbesondere der Globale Pakt vom 19. Dezember 2018 für eine sichere, geordnete und reguläre Migration (UNO-Migrationspakt), falls die Schweiz diesen unterzeichnet hat. Ist der Grenzwert gemäss Artikel 73a Absatz 1 nach Ablauf von zwei Jahren seit seiner erstmaligen Überschreitung noch nicht wieder eingehalten und konnten bis dahin keine Ausnahme- oder Schutzklauseln ausgehandelt oder angerufen werden, mit denen die Einhaltung des Grenzwertes gemäss Artikel 73a Absatz 1 erreicht wird, so ist auch das Abkommen vom 21. Juni 19993 zwischen der Schweizerischen Eidgenossenschaft einerseits und der Europäischen Gemeinschaft und ihren Mitgliedstaaten andererseits über die Freizügigkeit (Personenfreizügigkeitsabkommen) auf den nächstmöglichen Termin zu kündigen. 3 Der Bundesrat erlässt die Ausführungsbestimmungen in Form einer Verordnung innerhalb eines Jahres nach Annahme von Artikel 73a durch Volk und Stände. Die Verordnung gilt bis zum Inkrafttreten der von der Bundesversammlung erlassenen Ausführungsbestimmungen. Ich möchte es genauer wissen

Switzerland would have to renegotiate international agreements that lead to an increase in the population with regard to exemption or protection clauses, or apply existing protection clauses. If the 10 million limit is exceeded before 2050, the Federal Council must do everything feasible to get back below this limit and terminate international agreements that lead to population growth as quickly as possible. If the 10 million limit remains exceeded for two years after the first overrun, the Agreement on the Free Movement of Persons with the EU must be terminated.

With material from the Keystone-SDA news agency.