Justice Minister Beat Jans wants to bring down the immigration initiative with an image: the bridge. blue News analyzes the power and risks of his rhetorical maneuver.

Petar Marjanović

No time? blue News summarizes for you Federal Councillor Beat Jans is currently touring Switzerland to campaign for a "No" to the "No 10 Million Switzerland" initiative

In his appearances, he repeatedly uses the same metaphor.

In politics, such linguistic images are a tried and tested means of emotionally charging complex issues and shaping the debate.

But metaphors are risky: they can also turn against those who use them. Show more

When Federal Councillors speak, they test their sentences like comedians test their program - only without the audience noticing. This can be observed particularly well with the Minister of Justice, Beat Jans.

The SP minister is leading the dossier for the Federal Council on the popular initiative "No 10 million Swiss " - the government recommends a No. Although other federal councillors such as SVP Minister of Economic Affairs and President Guy Parmelin have already publicly called for a rejection. But these days, Jans in particular is on the move: he is the focus of numerous local and district parties, associations and organizations that want to hold debates and offer their members a discussion on the topic.

Over the past few days, Jans has appeared at two very different venues - first in front of over 100 trade unionists in Bern, then at Novartis in Basel, where several hundred business representatives and interested parties came to listen.

Those who attended both events quickly realized that Beat Jans has a thing for bridges.

Basel and Bern are "bridge" cities

In Basel, he talked about the Rhine crossing, the Mittlere Brücke, which has connected people and trade for centuries - a symbol of openness. In Bern, he spoke of the bridges over the Aare, of connections between the city and the countryside, between language regions and political camps.

And each time he made the same point: "On June 14, we will vote on the 'No Switzerland of 10 million' initiative. The Federal Council and parliament are rejecting it because it would build bridges to Europe and harm Switzerland, especially in uncertain times."

When Jans talks about "bridges", he is using a metaphor. Such linguistic images are popular with politicians to translate complex political issues. When you talk about bridges, you talk about connection, cooperation and understanding. Those who warn against "burning bridges" focus on isolation.

Beat Jans is not the only one to work with such linguistic images. Politics and communication science know the mechanism well: framing. Those who deliberately charge and repeat terms influence what is actually talked about.

Jans emphasized in Basel and Bern that both places are bridge cities. Bild: blue News

Metaphors determine discussions

There are many examples: Banking secrecy, for example, evokes positive associations for many people: Protection, confidentiality, security. The word "tax fraud secrecy" sounds completely different, casting the same thing in a completely different light.

Or the American Patriot Act after September 11, 2001: anyone who was against it was quickly considered unpatriotic - the name alone shifted the boundaries of the debate.

But metaphors can also be dangerous. They are effective - but they can also turn against those who choose them. The Young Socialists called their initiative for a wealth tax the "Future Initiative". The No camp quickly turned the image around and warned that Switzerland would no longer have a future with this initiative.

Even the bridge is not unassailable. The SVP only has to turn the metaphor around: Instead of "demolishing bridges", it can speak of "bridges without railings", of "gateways for density stress" or of "overloaded bridges that will collapse in the next flood".

"No experiments" but population caps?

And even a strong metaphor can become a trap in a different context. For example, the old slogan "No experiments" - known since the 1950s under Konrad Adenauer - stands for stability and caution. Conservatives love this metaphor, including the SVP.

Conversely, the No camp to the SVP initiative has so far refrained from playing with this slogan itself - even though the initiative would set a fixed upper population limit for the first time. And would thus, to a certain extent, dare to experiment with Switzerland.

Eidgenössische Volksinitiative «Keine 10-Millionen-Schweiz! (Nachhaltigkeitsinitiative)» Die Bundesverfassung1 wird wie folgt geändert: Art. 73a Nachhaltige Bevölkerungsentwicklung 1 Die ständige Wohnbevölkerung der Schweiz darf zehn Millionen Menschen vor dem Jahr 2050 nicht überschreiten. Ab 2050 kann der Bundesrat den Grenzwert jährlich durch Verordnung um den Geburtenüberschuss anpassen. Der Bund stellt sicher, dass der Grenzwert eingehalten wird. 2 Bund und Kantone treffen im Rahmen ihrer Zuständigkeiten Massnahmen für eine nachhaltige Bevölkerungsentwicklung, insbesondere zum Schutz der Umwelt und im Interesse der dauerhaften Erhaltung der natürlichen Lebensgrundlagen, der Leistungsfähigkeit der Infrastrukturen, der Gesundheitsversorgung und der schweizerischen Sozialversicherungen. 3 Die ständige Wohnbevölkerung umfasst alle schweizerischen Staatsangehörigen mit einem Hauptwohnsitz in der Schweiz sowie alle ausländischen Staatsangehörigen mit einem Aufenthaltstitel für mindestens zwölf Monate oder mit einer Aufenthaltsdauer in der Schweiz von mindestens zwölf Monaten. Art. 197 Ziff. 152 Übergangsbestimmungen zu Art. 73a 1 Überschreitet die ständige Wohnbevölkerung der Schweiz vor dem Jahr 2050 neuneinhalb Millionen Menschen, so treffen der Bundesrat und die Bundesversammlung im Rahmen ihrer Zuständigkeiten Massnahmen im Hinblick auf die Einhaltung des Grenzwertes gemäss Artikel 73a Absatz 1, insbesondere im Asylbereich und beim Familiennachzug. Der Bundesrat unterbreitet der Bundesversammlung einen entsprechenden Gesetzesentwurf. Ab dem Zeitpunkt der Überschreitung erhalten vorläufig Aufgenommene keine Aufenthalts- oder Niederlassungsbewilligung, kein Schweizer Bürgerrecht und kein anderweitiges Bleiberecht. Vorbehalten sind die zwingenden Bestimmungen des Völkerrechts. Der Bundesrat strebt ausserdem im Hinblick auf die Einhaltung des Grenzwertes gemäss Artikel 73a Absatz 1 die Neuverhandlung bevölkerungswachstumstreibender internationaler Übereinkommen, seien sie rechtsverbindlich oder nicht, oder die Aushandlung von Ausnahme- oder Schutzklauseln an. Sehen Übereinkommen solche Klauseln vor, so ruft der Bundesrat sie an. 2 Überschreitet die ständige Wohnbevölkerung der Schweiz den Grenzwert gemäss Artikel 73a Absatz 1, so treffen der Bundesrat und die Bundesversammlung alle ihnen zur Verfügung stehenden Massnahmen zur Einhaltung des Grenzwertes. Absatz 1 gilt entsprechend. Jedoch sind internationale Übereinkommen im Sinn von Absatz 1 auf den nächstmöglichen Termin zu kündigen, insbesondere der Globale Pakt vom 19. Dezember 2018 für eine sichere, geordnete und reguläre Migration (UNO-Migrationspakt), falls die Schweiz diesen unterzeichnet hat. Ist der Grenzwert gemäss Artikel 73a Absatz 1 nach Ablauf von zwei Jahren seit seiner erstmaligen Überschreitung noch nicht wieder eingehalten und konnten bis dahin keine Ausnahme- oder Schutzklauseln ausgehandelt oder angerufen werden, mit denen die Einhaltung des Grenzwertes gemäss Artikel 73a Absatz 1 erreicht wird, so ist auch das Abkommen vom 21. Juni 19993 zwischen der Schweizerischen Eidgenossenschaft einerseits und der Europäischen Gemeinschaft und ihren Mitgliedstaaten andererseits über die Freizügigkeit (Personenfreizügigkeitsabkommen) auf den nächstmöglichen Termin zu kündigen. 3 Der Bundesrat erlässt die Ausführungsbestimmungen in Form einer Verordnung innerhalb eines Jahres nach Annahme von Artikel 73a durch Volk und Stände. Die Verordnung gilt bis zum Inkrafttreten der von der Bundesversammlung erlassenen Ausführungsbestimmungen. Ich möchte es genauer wissen

Jans' circle has indicated that he does not want to make the bridge metaphor the central theme of his referendum appearances. In the NZZ interview on April 20, he already resorted to the next image: Switzerland is threatening to become an "asylum island".