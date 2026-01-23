During the day, people celebrate exuberantly at Christopher Street Day; in the evening, an attack leaves one person dead and many injured. Here’s what is known so far about the suspected perpetrator.

Attack in Berlin What We Know and Don't Know About the Suspect Abdul B.

Here's what it's all about During Christopher Street Day in Berlin, a car drove into a crowd.

The authorities have identified Abdul B. as the suspected perpetrator.

What was the motive, and how did the attack unfold? Summary created with

Christopher Street Day in Berlin was cut short after a car plowed into a crowd on the outskirts of the large-scale event. At least one woman was killed, and 29 other people were injured. Authorities have identified Abdul B. as the suspected perpetrator.

What We Know

Suspect

Bundesinnenminister Alexander Dobrindt (CDU) nennt Abdul B. als mutmasslichen Täter.

Bereits am Morgen veröffentlichte die Polizei ein Fahndungsfoto des 21-Jährigen.

Der Verdächtige wird als schlank und etwa 1,90 Meter gross beschrieben; nach dpa-Informationen hat er Familie in Berlin und wurde im Mai 2026 aus dem Jugendarrest entlassen.

Dobrindt sprach davon, Abdul B. sei schon in der Vergangenheit «auffällig» geworden und von einem «hohen Mass von Straftaten».

Der Tatverdächtige wurde laut Dobrindt 2005 in Deutschland geboren und ist deutscher Staatsbürger. Er habe einen libanesischen Hintergrund, seine Mutter sei 2002 in Deutschland eingebürgert worden.

Motivlage

Dobrindt zufolge deutet alles auf einen islamistischen Terroranschlag hin. Der mutmassliche Täter habe sich den Erkenntnissen zufolge radikalisiert und gehöre der islamistischen Szene an.

Mehrere Medien berichteten von Sympathien für die Terrormiliz islamischer Staat.

The Events and Immediate Sequence of Occurrences

Ein weisser Van in der Nähe des Potsdamer Platzes unweit der CSD-Veranstaltung fuhr in eine Menschenmenge, das Geschehen ereignete sich am Samstagabend gegen 22.00 Uhr.

Der Kastenwagen fuhr laut Polizeisprecher Florian Nath am Ahornsteig parallel zur Lennéstrasse und erfasste dabei mehrere Menschen, bevor das Fahrzeug gegen einen Baum prallte.

Dobrindt berichtete, im Anschluss habe der Mann mit einer Stichwaffe, mutmasslich einer Machete, weitere Menschen verletzt.

Fatalities and Injuries

Eine Frau erlitt bei dem Vorfall tödliche Verletzungen.

Dobrindt sprach von 29 teils schwer Verletzten. Laut Polizei befand sich am Nachmittag niemand mehr in einem kritischen, lebensbedrohlichen Zustand.

00:39

What We Don't Know

Suspect's whereabouts, exact motive

Abdul B. ist flüchtig, die Polizei in Berlin fahndet nach ihm. Auch die Bundespolizei ist bundesweit im Einsatz, an Bahnhöfen, Flughäfen und an den Grenzen.

Die konkrete Motivlage ist nicht abschliessend geklärt. Zwar deutet laut Innenminister alles auf einen islamistischen Terroranschlag hin. Doch der genaue Zusammenhang zwischen dieser Einstufung und der Tat ist nicht geklärt.

Details on the Suspect and the Course of Events

Noch ist nach Behördenangaben unklar, ob der gesuchte Verdächtige Abdul B. tatsächlich das Fahrzeug gesteuert hat.

Ebenfalls offen ist, wem der weisse Van gehört. Die Polizei stellte lediglich klar, dass es sich um ein Privatfahrzeug und keinen Mietwagen handelt.

Nach Zeugenaussagen gibt es unterschiedliche Angaben dazu, ob ein einzelner oder mehrere Täter beteiligt waren. Die genaue Täterzahl ist daher noch ungeklärt.

Identities of the Victims

Zur Identität der getöteten Frau sowie der Verletzten liegen bislang keine weiteren gesicherten Informationen vor.