She wrote songs for artists such as Beyoncé and Rita Ora before conquering the world's biggest stages. Now Raye, the British singer with Swiss roots, is returning to the Montreux Jazz Festival - and you can experience her concert live.

No time? blue News summarizes for you Raye opens the 60th edition of the Montreux Jazz Festival.

The British singer presents a unique show with special guests.

With a bit of luck, you can win two tickets for the exclusive opening concert from blue News.

Raye is one of the most exciting voices of her generation. With two Brit Awards, a Grammy nomination and her current album "This Music May Contain Hope", she is one of the most sought-after artists on the international music scene.

An unforgettable evening in Montreux

Raye will kick off the 60th edition of the Montreux Jazz Festival on July 3 with an exclusive show and several special guests at the Auditorium Stravinski.

25% aufs Montreux Jazz Festival mit Swisscom Benefits mit Swisscom Benefits einloggen & zugreifen © Emiien Itim

Raye combines pop, R&B, soul and jazz to create a unique sound and promises an evening full of emotion and musical highlights. This will be her third appearance at the Montreux Jazz Festival.

Would you like to experience this special evening live? Then take your chance now: blue News is giving away two tickets for the exclusive opening concert of the Montreux Jazz Festival on Friday, July 3, 2026 at 8:30 pm in the Auditorium Stravinski.

Fill out the entry form below and secure your chance to win two tickets for this exclusive concert experience.

Anrede* – Keine – Herr Frau Keine Angabe Vorname* Nachname* PLZ* Ort* E-Mail-Adresse* Mobiltelefon Geb.-Datum* Mit dem Absenden des Formulars stimmst du den Teilnahmebedingungen zu.



Teilnahmebedingungen Teilnahmeschluss ist der Donnerstag, 13. März 2026. Die Gewinner*innen werden persönlich benachrichtigt. Die Teilnahme am Wettbewerb erfolgt kostenlos und ohne Kaufzwang. Teilnahmeberechtigt sind natürliche Personen mit Wohnsitz in der Schweiz, welche das 18. Lebensjahr vollendet haben. Pro Person ist nur eine Teilnahme am Wettbewerb zulässig. Von der Teilnahme ausgeschlossen sind Mitarbeitende und deren Angehörige der Swisscom-Gruppe, blue Entertainment AG, Entertainment Programm AG, blue Vertragshändler*innen und Agent*innen sowie alle mit dem Wettbewerb beauftragten Partner*innen. Die blue Entertainment AG behält sich das Recht vor, Teilnehmende ohne Angabe von Gründen vom Wettbewerb auszuschliessen. Die Gewinner*innen werden schriftlich oder telefonisch benachrichtigt. Wettbewerbsteilnehmende willigen mit ihrer Teilnahme ein, dass ihre Personendaten gespeichert, bearbeitet und für Werbe- und Marketingzwecke der blue Entertainment AG verwendet werden dürfen. Die blue Entertainment AG verpflichtet sich, die im Zusammenhang mit der Durchführung des Wettbewerbs gewonnenen Daten sorgfältig zu behandeln und in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Datenschutzbestimmungen zu verwalten. Über den Wettbewerb wird keine Korrespondenz geführt. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Eine Barauszahlung oder ein Umtausch der Wettbewerbspreise ist nicht möglich.

The closing date for entries is June 30 at 11.59 pm.