FC Basel raked in over 18 million euros in the summer transfer window. In terms of income, nobody can hold a candle to FCB.

Linus Hämmerli

The Super League clubs are active on the transfer market. FCB are cashing in, YB are spending and FC Luzern are working on a squad shake-up.

The new Super League season starts on July 20.

FC Basel

Coach: Fabio Celestini (since October 2023)

Transfers:

➡️ Additions: Kevin Rüegg (Hellas Verona/purchase option exercised), Cobel Sow Garcia (Basel U21), Bradley Fink (GC/loan), Léo Leroy (Montpellier), Liam Millar (Preston/loan), Jonathan Dubasin (Real Oviedo, loan), Cobel Sow Garcia (Basel U21)

⬅️ Departures: Renato Veiga (Chelsea FC), Nasser Djiga (Red Star/purchase option exercised after loan), Sergio Lopez (Darmstadt), Sayfallah Ltaief (Twente Enschede), Djordje Jovanovic (Partizan Belgrade/loan), Yusuf Demir (Galatasaray/loan), Maurice Malone (Austria Vienna/loan), Tim Spycher (Stade Nyonnais/loan), Nils de Mol (?), Andrin Hunziker (Karlsruher SC/loan)

💰 18.5 million euros income / 0.94 million euros expenditure (source: transfermarkt.ch)

Young Boys

Coach: Patrick Rahmen (new)

Transfers:

➡️ Additions: Ebrima Colley (Atalanta Bergamo/purchase option exercised), Facinet Conte (SC Bastia), Tanguy Zoukrou (SC Bastia), Sadin Crnovrsanin (YB U21) Marvin Keller (FC Winterthur/Leihende), Alexandre Jankewitz (FC Winterthur/Leihende), Miguel Chaiwa (Schaffhausen/Leihende), Zachary Athekame (Xamax/Leihende), Donat Rrudhani (Lausanne-Sport/Leihende), Théo Golliard (Vaduz/Leihende), Joel Bichsel (Freiburg II/Leihende)

⬅️ Departures: Fabian Lustenberger (end of career), Aurèle Amenda (Eintracht Frankfurt), Joel Mvuka (Lorient/Leihende)

💰 No income / €1.65 million expenditure (source: transfermarkt.ch, no details for Zoukrou)

FC St.Gallen

Coach: Enrico Maassen (new)

Start of training: June 17

Transfers:

➡️ Additions: Konrad Faber (Jahn Regensburg), Stephan Ambrosius (HSV), Jovan Milosevic (VfB Stuttgart/loan), Corsin Konietzke (St.Gallen U21), Noah Yannick (Colombe Sport)

⬅️ Departures: Leonidas Stergiou (VfB Stuttgart, purchase option exercised), Julian Von Moos (Servette), Fabian Schubert (1860 Munich), Patrick Sutter (Stade Lausanne-Ouchy), Mattia Zanotti (Inter Milan/Leihende), Justin Janitzek (Bayern Munich II/Leihende), Richard van der Venne (?)

💰2 million euros income / no expenditure (source: transfermarkt.ch, no information on Noah Yannick)

FC Zürich

Coach: Ricardo Moniz (since April 2024)

Transfers:

➡️ Additions: Umeh Emmanuel (Botev Plovdiv), Mariano Gomez (Atlético Madrid B), Nemanja Tosic (Cukaricki), Mounir Chouiar (Ludogorets), Juan José Perea (Stuttgart/loan), Doron Leidner (Olympiakos Piraeus/loan), Fernand Goure (KVC Westerlo/loan), Nevio Di Giusto (FC Zurich U21), Cheveyo Tsawa (FC Zurich U19), Silas Huber (FC Zurich U21), Dylan Munroe (FC Zurich U16)

⬅️ Departures: Adrian Guerrero (?), Nikola Boranijasevic (?), Ivan Santini (HNK Sibenik), Marc Hornschuh (Freiburg II), Amadou Dante (Sturm Graz/loan), Fabian Rohner (FC Winterthur), Ramon Guzzo (Wil/loan), Gianni De Nitti (Schaffhausen), Alan Omerovic (Rapperswil-Jona)

💰 no income / 1.3 million euros expenditure (source: transfermarkt.ch, no details for Tosic, Rohner and De Nitti)

FC Luzern

Coach: Mario Frick (since December 2021)

Transfers:

➡️ Additions: Aleksandar Stankovic (Inter Milan/loan), Sinan Karweina (Klagenfurt), Stefan Knezevic (Sporting Charleroi), Jesper Löfgren (Djurgarden/purchase option exercised), Tyron Owusu (Luzern U21), Andrejs Ciganiks (Widzew Lodz), Aleksandar Stankovic (Inter U19/loan), Julian Bock (Luzern U21), Joaquin Ardaiz (Sanliurfaspor/loan), Nando Toggenburger (Thun/loan), Yvan Alounga (Bellinzona/loan)

⬅️ Departures: Ardon Jashari (FC Brugge), Varol Tasar (Yverdon), Noah Rupp (Karlsruher SC), Thoma Monney (FC Baden), Denis Simani (FC Vaduz), Kemal Ademi (NK Osijek), Yvan Alounga (Lafnitz), Noah Rupp (Karlsruher SC), Teddy Okou (FC Lausanne-Sport/loan), Mauricio Willimann (Schaffhausen/loan),Iwan Hegglin (Schaffhausen), Adrian Grbic (Lorient/loan), Nicolas Haas (Empoli, loan), Max Meyer (Apoel Nicosia), Martin Frydek (?), Samuele Campo (?), Serkan Izmirlioglu (?), Samuel Alabi (?)

💰 6 million euros income / no expenditure (source: transfermarkt.ch, no information from Löfgren and Ciagniks)

FC Winterthur

Coach: Ognjen Zaric (new)

Transfers:

➡️ Additions: Albin Krasniqi (FC St.Gallen U21), Elias Maluvunu (YB U21), Fabian Rohner (FC Zürich), Antonio Spagnoli (Basel U21), Adrian Durrer (Lugano), Noe Holenstein (Cham), Laurin Vögele (Kriens), Christian Gomis (Stade Nyonnais)

⬅️ Departures: Adrian Gantenbein (Schalke 04), Michael Goncalves (Xamax), Thibault Corbaz (?), Francisco Rodriguez (?), Armin Abaz (?), Sayfallah Ltaief (FC Basel/Leihende), Marvin Keller (YB/Leihende), Alexandre Jankewitz (YB/Leihende), Adrian Durrer (Lugano/Leihende)

💰 0.3 million euros income / no expenses (source: transfermarkt.ch, no details for Gomis, Durrer, Rohner, Maluvunu)

GC

Coach: Marco Schällibaum (since April 2024)

Transfers:

➡️ Additions: Saulo Decarli (Eintracht Braunschweig), Elvir Zukaj (GC U21), Nikolas Muci (Lugano), Evans Maurin (Yverdon), Laurent Seji (GC U21), Renat Dadashov (Hatayspor/Leihende), Elmin Rastoder (Vaduz), Simone Stroscio (Schaffhausen), Samuel Marques (GC U21)

⬅️ Departures: Elmin Rastoder (FC Thun), Robin Kalem (Hannover II), Dijon Kameri (RB Salzburg/Leihende), Bradley Fink (FC Basel/Leihende), Oliver Batista Meier (Dynamo Dresden/Leihende), Liam Bollati (SC Kriens/Leihende), Francis Momoh (?), Steven Deana (?), Maritan Shabani (?)

💰 no income / no expenditure (source: transfermarkt.ch, no details for Muci, Maurin)

Servette

Coach: Thomas Häberli (new)

Transfers:

➡️ Additions: Julian Von Moos (FC St.Gallen), Sofyane Bouzamoucha (FC Rouen), Malik Sawadogo (Stade Nyonnais/Leihende), Moussa Diallo (Beroe/Leihende), Sidiki Camara (Stade Nyonnais/Leihende)

⬅️ Departures: Hussayn Touati (Xamax), Edin Omeragic (Xamax), Noah Henchoz (Etoile Carouge), Bendeguz Bolla (Wolverhampton/Leihende), Issa Kaloga (Lausanne-Ouchy), Alexander Lyng (Sönderjyske/Leihende), Ronny Rodelin (?), Dylonn Bronn (Salernitana/Leihende), Takuma Nishimura (Yokohama F. Marinos/Leihende), Omar Rekik (Arsenal U21/Leihende), Bassirou N'Diaye (Lorient/Leihende), Jérôme Onguéné (Eintracht Frankfurt/Leihende)

💰 no income / no expenditure (source: transfermarkt.ch, no details for Omeragic, Kaloga, Henchoz)

FC Lugano

Coach: Mattia Croci-Torti (since September 2021)

Transfers:

➡️ Additions: Mattia Zanotti (Inter Milan), Daniel Dos Santos (Thun), Antonios Papadopoulos (Borussia Dortmund II), Zachary Brault-Guillard (most recently without a club), Ilija Maslarov (Lugano II), Yannis Ryter (FC Lugano II), Diego Mina (Team Ticino U19)

⬅️ Departures: Kreshnik Hajrizi (Widzew Lodz), Jhon Espinoza (?), Jonathan Sabbatini (?), Leonid Srdic (?), Giovanni D'Agostino (?), Allan Arigoni (Chicago Fire/loanee), Nikolas Muci (GC), Adrian Durrer (FC Winterthur), Justin Reynolds (Chicago Fire)

💰 no income / 3.35 million euros expenditure (source: transfermarkt.ch, no details for Muci, Durrer)

Lausanne-Sport

Coach: Ludovic Magnin (since July 2022)

Transfers:

➡️ Additions: Manuel Polster (Austria Vienna), Kevin Mouanga (Annecy), Hamza Abdallah (Lausanne II), Alban Ajdini (Lausanne-Ouchy), Teddy Okou (FC Luzern/Leihende), Karim Sow (Stade Nyonnais/Leihende), Mayka Okuka (Bulle/Leihende)

⬅️ Departures: Dominik Schwizer (FC Vaduz), Melvin Mastil (Stade Nyonnais/Leihende), Raphael Spiegel (?), Chris Kablan (?), Mickael Nanizayamo (?), Simone Grippo (?), Stjepan Kukuruzovic (?), Simone Pafundi (Udinese Calcio/Leihende), Rares Ilie (OGC Nice/Leihende), Samuel Kalu (Watford/Leihende), Haithem Loucif (Yverdon/Leihende), Donat Rrudhani (YB/Leihende), Berkay Dabanli (?)

💰 no income / 0.2 million euros expenditure (source: transfermarkt.ch, no information for Ajdini)

Yverdon Sport

Coach: Alessandro Mangiarratti (since October 2023)

Transfers:

➡️ Additions: Varol Tasar (FC Luzern), Maxime Rouiller (Lausanne II), Mohamed Tijani (Viktoria Pilsen), Haithem Loucif (Lausanne-Sport/Leihende), Jessé Hautier (Xamax/Leihende), Jason Gnakpa (LB Châteauroux), Hugo Komano (Pirin), Moussa Baradji (Legnago)

⬅️ Departures: Samuel Oum Gouet (?), Hugo Fargues (Stade-Lausanne-Ouchy), Miguel Rodrigues (Bellinzona), Mirco Mazzeo (?), Luca Jaquenoud (?), Marley Aké (Juventus Turin/Leihende), Liziero (Sao Paulo/Leihende), Mathias Olesen (1. FC Köln/Leihende), Dimitrije Kramenovic (Lazio Roma/Leihende), Christopher Lungoyi (Juve Next Gen/Leihende), Dominic Corness (Liverpool U21/Leihende), Evans Maurin (GC), Néhemie Lusuena (?), Alan Rodriguez (?), Dimitrije Kamenovic (Lazio Roma/Leihende), Dario Del Fabro (Arezzo)

💰 no income / no expenditure (source: transfermarkt.ch, no details for Tijani, Gnakpa, Komano, Baradji, Del Fabro and Maruin)

FC Sion

Coach: Didier Tholot (since July 2023)

Transfers:

➡️ Additions: Dejan Djokic (FC Vaduz), Dylan Tutonda (Sion U21), Yohan Aymon (Sion U21), Pierrick Moulin (Sion U21), Noah Grognuz (Sion U21), Denis-Will Poha (QRM/Leihende), Nathanaël Saintini (Kryvbas/Leihende), Heinz Lindner (Union SG/Leihende), Kevin Halabaku (Schaffhausen/Leihende), Noé Sow (Pau FC)

⬅️ Departures: Jean-Claude Ntenda (Juve Next Gen/Leihende), Yassin Fortuné (QRM), Hervé Matondo (Bellinzona), Itaitinga (?), Alexandros Safarikas (?), André Edgar (?), François Moubandje (?)

💰 no income / no expenditure (source: transfermarkt.ch)

